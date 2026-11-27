Dok je trajala višegodišnja sudska borba oko dokazivanja očinstva, folk zvijezda je bez dlake na jeziku otkrila detalje sa zajedničkih putovanja i poručila da je njihova ljubav bila javna tajna.

Izvor: TV Pink / screenshot

Višegodišnji sudski spor oko dokazivanja očinstva između Miroslava Ilića i Mirjane Antonović godinama je punio novinske stupce i privlačio ogromnu pažnju javnosti. Ipak, nekadašnja ljubav slavnog pevača i Mirjane nije bila nikakva novost za njihove najbliže kolege iz muzičkog svijeta.

Među onima koji su bez ustručavanja javno progovorili o njihovom odnosu našla se i pevačica Nada Obrić, koja je potvrdila njihovu romansu i otvoreno kritikovala to što se rešavanje ovog pitanja toliko dugo odlagalo.

Dok je Mirjana na sudu vodila pravnu bitku kako bi dokazala da je pjevač biološki otac njenog sina Devina, Nada je podsjetila na vrijeme koje su svi zajedno provodili na dalekim putovanjima.

"Bili su zajedno i svi smo to znali"

Prema njenim riječima, ljubavna veza između Miroslava i Mirjane bila je opštepoznata stvar u estradnim krugovima. Nada je otvoreno govorila o detaljima sa zajedničkih koncerata preko okeana.

"Turneja u Americi, pa turneja u Australiji, Mirjana Antonović je sve vrijeme bila sa nama. Bili su zajedno i svi smo to znali. Kada bih rekla drugačije, lagala bih”.

Vidi opis "Bila sam sa njima, cijela estrada je znala": Ona se jedina usudila da javno raskrinka aferu Miroslava Ilića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pjevačica je tom prilikom istakla i da se o toj vezi uopšte nije ćutalo među muzičarima:

"Cijela estrada je sve znala, to je bila javna tajna. Poznajem i jedno i drugo, i znam situaciju kada su bili zajedno, bila sam sa njima”.

Kritika zbog višegodišnjeg suđenja

Ono što je Nadu Obrić posebno revoltiralo jeste činjenica da se čitav sudski postupak godinama razvlačio po sudnicama, što je ocijenila kao krajnje nepotrebno i nehumano prema samom djetetu. Smatrala je da je problem mogao biti riješen brzo i jednostavno.

"Nije mi jasno da se toliko dugo vodi postupak, daš DNK i riješiš problem. Ne vučeš se po sudovima sto godina, nije humano ni prema dijetetu”.

U javnosti je naglašavano i da Devin od Ilića nije potraživao materijalnu korist, već isključivo pravo da zna svoje biološko poreklo. Tokom ovog maratonskog procesa podršku Mirjani na sudu kao svjedok pružila je i Lepa Brena, a Viši sud je na kraju donio odluku kojom je utvrđeno da su Miroslav i Devin otac i sin.

Sudbinski susret na Menhetnu

Zanimljivo je da je Nada Obrić bila posredni svedok ove priče još od samog početka. Mirjana Antonović je u svojoj autobiografskoj knjizi opisala kako je uopšte došlo do njenog prvog susreta sa Ilićem, i to potpuno neplanirano, na nagovor njene bliske prijateljice Aide.

Dok je Mirjana provodila slobodno vrijeme u kući, prijateljica ju je pozvala da izađu na koncert koji su u Njujorku, na Menhetnu, držali upravo Miroslav Ilić i Nada Obrić. Aida joj je tada rekla riječi koje su bile uvod u poznanstvo o kojem se decenijama kasnije pričalo:

"Mazo, ja znam da ti voliš pjevače. Za ovoga kažu da pjeva kao slavuj, a i lijepo izgleda”.

Taj trenutak označio je početak burne priče koja je godinama kasnije prerasla u jednu od najkomentarisanijih afera na domaćoj javnoj sceni.