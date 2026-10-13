U dokaznom postupku danas su u Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja optuženima za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić ponovo pregledani snimci kamera sa video-nadzora poslovnih objekata u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U nastavku suđenja za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje Olivere Lakić ponovo pregledani snimci video-nadzora iz Podgorice.

U dokaznom postupku danas su u Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja optuženima za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić ponovo pregledani snimci kamera sa video-nadzora poslovnih objekata u Podgorici.

U sudnici je prikazan video-snimak spoljašnje kamere sa “Komercijalne banke” prema “Gurmanu” na dan osmi maj 2018. godine, od 19,50 do 19,51 sat . Sud je konstatovao da se vidi jedna osoba da protrčava, a za njim trči još jedna osoba.

Na odgledani snimak reagovao je i okrivljeni Filip Bešović.

“Postoji li iđe mene na ovim video-snimcima. Ne potvrđuju se navodi optužbe SDT-a da sam ja na snimku, a mene terete da sam vozač auta i napadač i da sam pratio novinarku Oliveru Lakić”, naveo je optuženi.

Optuženi Goran Rakočević komentarisao je službenu policijsku zabilješku od 31. avgusta 2018, da su izvršili širi pregled lica mjesta 8. jula 2018, pišu "Vijesti".

“Oni su pregledali teren dva mjeseca nakon događaja i ranjavanja novinarke. Kako je to pregledano lice mjesta dva mjeseca kasnije”, pitao je on.

Na video nadzoru spoljašnje kamere “Tehnomaksa” od 21. maja 2018 (dan kada je ubijen Kruščić) u 19.08 sati vidi se prolazak “pasata” karavan sive boje.

Sud je konstatovao da ima krovne nosače i djeluje da su zatamnjena stakla.

Na vozilu nema vidljivih oštećenja, ima poklopac za rezervoar, te da se ne vidi oštećenje zadnjeg branika.

Rakočević je dodao da ovaj pasat tada dolazi iz pravca Zete, te da to povrđuje njegovu odbranu da se u to vrijeme nalazio u stanu.

Na video nadzoru kompanije “Osmanagić” u 17.23 sata, s tim da u odnosu na realno vrijeme kasni 73 minuta, uočava se vozilo “pasat” karavan sive boje na kružnom toku, bez krovnih nosača, da se kreće ka KAP-u.

Rakočević je komentarisao ovaj snimak, upoređujući ga sa navodima optužnice SDT-a. Naveo je da se pasat vidi u 18,36 sati, kada je dodao nedostajućih 73 minuta na kameri video nadzora.

“U isto ovo vrijeme, isti opis vozila, tužiteljka navodi, da se kreće Ulicom Josipa Broza Tita. Dakle, dvije različite lokacije u isto vrijeme, a isto vozilo 'pasat'", kazao je on.

Na spoljašnjoj kameri video nadzora “Hipotekarne banke” vidi se auto “opel astra” karavan, svijetle boje u blizini kružnog toka.

Zatim je uočeno vozilo karavan u 18.21 sati, svijetle boje, koji se kreće putem ka “Plantažama”.

I na nekoliko ostalih prikazanih video nadzora uočeno je auto karavan sive boje.

Kod hotela “Kostas” kamera je snimila u 18.10 sati da se “pasat” karavan zaustavio, imao je zatamnjena stakla i krovne nosače, a vidi se da vozač izlazi iz vozila obučen u svijetlu majicu.

Predmet optužnice je napad na bivšu novinarku “Vijesti”, oštećenu Oliveru Lakić, od 8. maja 2018. godine, teško ubistvo oštećenog Miodraga Kruščić, 21. maja 2018. godine i krijumčarenje 554 kg opojne droge marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović.

Oni se terete i za krijumčarenje 554 kilograma marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.

"Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 39/23, potvrdilo je optužnicu, Kt-S br.265/20, od 20. juna ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 14 optuženih lica i to: M.V., G.R., F.B., F.K., S.B., V.B., L.B., D.V., D.L., B.K., M.M., M.S., A.Lj. i G.V., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teška tjelesna povreda, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Predmet optužnice je, između ostalog, napad na novinarku "Vijesti", oštećenu Oliveru Lakić, od 8. maja 2018. godine, teško ubistvo oštećenog Miodraga Kruščića, 21. maja 2018. godine i krijumčarenje 554 kg opojne droge marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine", navedeno je ranije u saopštenju specijalnog tužioca i portparola Specijalnog državnog tužilaštva Vukasa Radonjića.