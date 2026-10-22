Vještakinja je, govoreći o tragu označenom brojem 14/1, kazala da je u slučaju Gorana Vukčevića utvrđena veća količina biološkog materijala.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Višem sudu u Podgorici danas je nastavljeno suđenje četrnaestočlanoj kriminalnoj grupi optuženoj za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić, prenosi Dan.

Tokom današnjeg ročišta iskaz je dala vještakinja Sandra Kovačević, koja je odgovarala na pitanja u vezi sa nalazom i mišljenjem o biološkim tragovima pronađenim na rukavici i papirnim ubrusima, u koje je, prema navodima iz postupka, bila umotana bomba.

Vještakinja je, govoreći o tragu označenom brojem 14/1, kazala da je u slučaju Gorana Vukčevića utvrđena veća količina biološkog materijala.

Advokat Marko Radović, branilac Vukčevića, osporio je nalaz i mišljenje vještakinje, postavljajući pitanja o načinu nastanka i mogućnosti prenosa biološkog materijala.

Kovačević je pojasnila da je uzorak za trag 14/1 uzet sa dijela rukavice koji je bio vezan u čvor, kao i sa dijelova papirnih ubrusa. Kako je navela, takav način postupanja zasnivao se na informacijama da je bomba bila umotana u te predmete.

„Ne mogu se izjasniti da li je taj biološki materijal isključivo sa rukavice i papira ili sa oboje, ali kažem da je navedeno bilo da su u njima zajedno umotana. Ako više predmeta predstavlja jedan trag, u konkretnom slučaju, onda se polazi na osnovu navedenih informacija“, objasnila je vještakinja, odgovarajući na pitanje Radovića da li su uzorci sa rukavice i ubrusa uzimani odvojeno.

Radović je potom pitao zbog čega biološki materijal nije uzet i sa same bombe, ukoliko je istom trakom uzorkovan materijal sa rukavice i papira.

Branilac je otvorio i pitanje mogućnosti prenosa biološkog materijala sa ubrusa na bombu, s obzirom na to da su ti predmeti bili u neposrednom kontaktu.

Vještakinja je objasnila da kontakt između dva predmeta, kao i između čovjeka i predmeta, može dovesti do prenosa materijala. Prema njenim riječima, obim prenosa zavisi od više faktora, uključujući pritisak, intenzitet kontakta i površinu predmeta.

Na pitanje da li je biološki materijal mogao biti nanesen na rukavicu prije nego što je bomba stavljena u nju, Kovačević je ponovila da nije moguće utvrditi kada je materijal dospio na predmet.

„Samo bih ukazala da je rukavica uzorkovana sa dijela vezanog u čvor“, kazala je vještakinja.

Nakon izjašnjenja vještakinje, sudu se obratio optuženi Goran Vukčević, podsjećajući na navode iz svoje odbrane. Kazao je da je čistio stan i da je tom prilikom koristio ubruse i rukavice, piše Dan.

Naveo je i da su mu ruke bile znojave, zbog čega je prilikom uzimanja drugih rukavica morao da ih razdvaja jer su bile slijepljene. Istakao je da u stanu nije bilo oružja ni bombe dok se on tamo nalazio.

Optuženi Filip Bešović kazao je pred sudom da je upravo on donio bombu u stan. Podsjetio je da je prije osam godina osuđen na tri godine zatvora zbog krivičnog djela povezanog sa bombom i oružjem, navodeći da je tu kaznu izdržao.

„Ja sam u vezi konkretne bombe osuđen. Tačno je, ja sam unio bombu u stan, očistio je VD sprejom. Imao sam rukavice na rukama. Nakon čišćenja sam je stavio u papirni ubrus i hiruršku rukavicu i zavezao sam čvor i bombu ostavio u kuhinji. Sve to nakon što je Vukčević izašao iz stana. Za to sam osuđen prije osam godina i odležao sam tri godine kazne“, izjavio je Bešović.

Na kraju ročišta vještakinja je dopunila nalaz i mišljenje u odnosu na optuženog Marija Miloševića, a u vezi sa biološkim tragom pronađenim na čepu boce.

Prema njenim riječima, rezultati DNK analize pružaju ekstremno visoku podršku hipotezi da pronađeni biološki materijal potiče od Miloševića.

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović, prenosi Dan.

Mario Milošević označen je kao neposredni izvršilac ubistva Miodraga Kruščića. Prema navodima optužnice, on je osumnjičen da je 21. maja 2018. godine ubio Kruščića dok je sjedio u kafiću na Starom aerodromu u Podgorici.