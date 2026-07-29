Reagujući na tvrdnje poslanika DNP-a Milana Kneževića iznijete danas u Parlamentu, prema kojima je navodno dogovoreno da brod bude ustupljen Hrvatskoj, iz Ministarstva odbrane poručuju da takve informacije nijesu tačne.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Ministarstvo odbrane saopštilo je da između Crne Gore i Hrvatske nije postignut nikakav dogovor o budućem statusu školskog broda "Jadran". Iz tog resora navode da do sada nije bilo zvaničnih susreta predstavnika dvije strane koji bi bili posvećeni rješavanju ovog pitanja, prenosi RTCG.

Reagujući na tvrdnje poslanika DNP-a Milana Kneževića iznijete danas u Parlamentu, prema kojima je navodno dogovoreno da brod bude ustupljen Hrvatskoj, iz Ministarstva odbrane poručuju da takve informacije nijesu tačne.

Odgovarajući na pitanja Portala RTCG, iz Ministarstva su kazali da je stav Vlade Crne Gore o ovom pitanju poznat javnosti i da se poklapa sa ranijim stavovima svih prethodnih crnogorskih vlada.

"Ponovo ističemo da ne postoji nikakav sporazum o promjeni statusa školskog broda 'Jadran'. Komisija za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom, u vezi sa statusom školskog broda 'Jadran' kao kulturno-istorijskog i vojnog simbola države Crne Gore, trenutno priprema dijalog sa hrvatskom stranom. Do sada nije održan nijedan sastanak dvije strane", saopšteno je iz Ministarstva odbrane.