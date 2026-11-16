Jedan od osumnjičenih tereti se i da je tokom policijske intervencije udario policijskog službenika pesnicom u glavu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić rasvijetlili su događaj u kojem je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, te su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, lišili slobode dva lica iz Nikšića, od kojih se jedno tereti i za napad na policijskog službenika tokom vršenja službene dužnosti.

Naime, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić je 14. novembra 2026. godine, oko ponoći, telefonskim putem obaviještena da je ispred jednog ugostiteljskog objekta u centru grada došlo do fizičkog sukoba između više lica. Policijski službenici su odmah upućeni na lice mjesta, gdje su zatekli dvadesetogodišnjaka, koji je, zbog zadobijenih povreda, transportovan u Medicinski centar Nikšić, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede u vidu preloma kostiju lica.

Iz Uprave policije su naveli da su na licu mjesta zatečeni i A.P. (21) i D.V. (22), oba iz Nikšića, koji su dovedeni u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić radi prikupljanja obavještenja. Tokom policijske intervencije, A.P. je, kako se sumnja, fizički napao policijskog službenika, zadavši mu udarac zatvorenom šakom u predjelu glave.

Dodali su da nakon upoznavanja državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću sa svim okolnostima događaja, isti se izjasnio da se u radnjama A.P. stiču elementi krivičnih djela nasilničko ponašanje, teška tjelesna povreda i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, dok se D.V. sumnjiči za krivična djela nasilničko ponašanje i teška tjelesna povreda.

"Postupajući po nalogu državnog tužioca, policijski službenici su A.P. i D.V. lišili slobode zbog sumnje da su počinili navedena krivična djela, te će biti privedeni nadležnom tužiocu uz krivičnu prijavu, na dalju nadležnost", zaključuje se u saopštenju.