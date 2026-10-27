Predsjednik sudskog vijeća, sudija Predrag Tabaš, zakazao je objavljivanje presude za 16. novembar.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Državna tužiteljka Lidija Vukčević tvrdi da je dokazano da je Igor Laković počinio krivično djelo - teška tjelesna povreda sa smrtnom posljedicom Svetislava Miloševića, dok njegov branilac Mirko Bošković rekao da postoje sumnje u okolnosti nastanka smrtnog ishoda, zbog čega je zatražio oslobađajuću presudu, pišu Vijesti.

Suprotstavljeni stavovi iznijeti su juče pred Apelacionim sudom, gdje je okončan pretres u žalbenom postupku protiv Lakovića, nakon što ga je Viši sud u Podgorici ranije osudio na dvije godine zatvora.

Predsjednik sudskog vijeća, sudija Predrag Tabaš, zakazao je objavljivanje presude za 16. novembar.

Tokom pretresa pred drugostepenim sudom posebno su razmatrani nalazi i mišljenja medicinskih vještaka o uzroku smrti Miloševića, koji je preminuo četiri dana nakon što ga je Laković, prema prvostepenoj presudi, 10. novembra 2021. godine udario pesnicom u lijevu stranu glave.

Punomoćnik porodice pokojnog Miloševića, advokat Nebojša Asanović, ocijenio je da izvedeni dokazi potvrđuju Lakovićevu krivicu, ali da je ranije izrečena dvogodišnja kazna zatvora neprimjereno blaga.

“Porodica pokojnog Svetislava je, blago rečeno, ogorčena”, poručio je Asanović.

Tužiteljka Vukčević kazala je u završnoj riječi da je, imajući u vidu činjenično stanje, a posebno ekspertize medicinskih fakulteta u Podgorici i Beogradu, na nesumnjiv način utvrđeno da je Laković izvršio krivično djelo za koje je optužen.

Navela je da ostaje pri navodima žalbe Višeg državnog tužilaštva, kao i izjašnjenja Vrhovnog državnog tužilaštva od 7. februara 2024. godine.

Prema ranijoj presudi Višeg suda u Podgorici, Laković je 10. novembra 2021. godine pesnicom udario Miloševića u predjelu lijeve strane glave. Milošević je četiri dana kasnije preminuo u Kliničkom centru Crne Gore.

Pred Apelacionim sudom razmatrani su nalazi medicinskih vještaka, a naročito pitanje da li je na nastanak smrtonosne povrede uticala eventualna urođena anomalija krvnih sudova Miloševića.

Advokat Nebojša Asanović, punomoćnik porodice Milošević, kazao je da rezultati postupka i izvedeni dokazi potvrđuju da je Laković kriv za krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

Ocijenio je da je prvostepeni sud, izricanjem kazne od dvije godine zatvora, Lakovića neprimjereno blago kaznio.

“Prvostepenom presudom za to djelo za koje je osuđen, preblago je kažnjen. Stoga i zbog tako blage i u ovom slučaju neprimjereno izrečene male kazne od dvije godine zatvora, inače zakonom najmanje propisane kazne zatvora za to djelo, izrečene okrivljenom odgovornom za smrt pokojnog Svetislava Miloševića, porodica pokojnog Svetislava je, blago rečeno, ogorčena”, kazao je Asanović.

On je osporio nalaz sudskog vještaka dr Nemanje Radojevića, prema kojem je na smrtni ishod uticala urođena anomalija krvnih sudova stradalog.

Asanović je naveo da Miloševiću nikada nije utvrđena takva anomalija, iako je tokom života obavljao brojne ljekarske i specijalističke preglede, prenose Vijesti.

Posebno je ukazao na preglede prilikom regrutacije za vojsku i zaposlenja na radnom mjestu vozača, tvrdeći da bi eventualna urođena mana tada bila otkrivena.

Prema njegovim riječima, dokumentacija o tim pregledima nalazi se u sudskim spisima.

“Međutim, i da je pokojni Svetislav imao neku urođenu manu, i po ovakvom nalazu vještaka jasno je utvrđeno da je smrt pokojnog Svetislava nastupila samo iz jednog razloga, a to je zbog direktnog napada okrivljenog na njega i tom prilikom zadatog jakog udarca”, kazao je Asanović.

Pozvao se na nalaz Sudskomedicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Podgorici, u kojem je navedeno da je Miloševićeva smrt bila nasilna i da je nastupila usljed zatajenja vitalnih životnih funkcija, kao neposredne posljedice izlivanja krvi u lobanjsku duplju.

Prema tom nalazu, krvarenje je nastalo usljed udarca tupim, teškim mehaničkim oruđem, moguće pesnicom, u predjelu očne duplje.

Podgorički vještaci naveli su i da nije moguće ekspertizno utvrditi da do pucanja moždane arterije ne bi došlo da nije postojala urođena anomalija arterije baze mozga.

Asanović je ukazao i na nalaz Sudskomedicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu, prema kojem postojanje posebnog ličnog svojstva kod Miloševića nije nesumnjivo utvrđeno.

Beogradski vještaci, kako je naveo, zaključili su da je intenzitet udarca, koji je doveo do pokreta glave, bio dovoljan da izazove rascjep desne zadnje moždane arterije.

“Smrt Svetislava Miloševića je direktna posljedica udarca i nastalih direktnih i indirektnih povreda”, citirao je Asanović zaključak beogradskih vještaka.

Punomoćnik porodice zatražio je od sudskog vijeća da prilikom odlučivanja ima u vidu i njegov navod da je Laković, nakon izvršenja krivičnog djela i puštanja na slobodu, ponovo bio u pritvoru zbog sumnje da je fizički napao drugu osobu i nanio joj teške tjelesne povrede.

Asanović je kazao da je Laković u tom predmetu pravosnažno osuđen pred Osnovnim sudom u Podgorici.

Lakovićev branilac, advokat Mirko Bošković, zatražio je od Apelacionog suda da njegovog klijenta oslobodi optužbe, pozivajući se na načelo in dubio pro reo, prema kojem se sumnja u odlučne činjenice mora tumačiti u korist okrivljenog.

Bošković je ocijenio da nalaz dr Nemanje Radojevića, koji je ukazao na postojanje posebnog ličnog svojstva kod Miloševića, nije doveden u pitanje ni stručnim ni logičkim argumentima.

“Nalaz dr Radojevića ni u stručnom ni u logičkom smislu nije bio ničim doveden u pitanje. Umjesto da se odluke donesu na temelju tog nalaza, ušli smo u dalja vještačenja i došli smo u situaciju da imamo četiri nalaza”, kazao je Bošković.

Prema njegovom tumačenju, nalaz dr Radojevića ukazuje da smrtni ishod ne bi nastupio da kod Miloševića nije postojalo posebno lično svojstvo, odnosno urođena anomalija moždanih arterija, prenose Vijesti.

Branilac je naveo da je Sudskomedicinski odbor Medicinskog fakulteta u Podgorici konstatovao da su krvni sudovi stradalog bili osjetljivi, ali da nije moguće zaključiti da smrt ne bi nastupila bez te okolnosti.

Ukazao je i na kasnije izjašnjenje prof. dr Miodraga Šoća, koji je, prema riječima Boškovića, samo jedan pretres kasnije tvrdio da krvni sudovi nijesu bili čak ni osjetljivi.

“Ne dobijamo racionalno objašnjenje”, ocijenio je branilac.

Posebno se osvrnuo na nalaz Sudskomedicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu, navodeći da ni ti vještaci nijesu isključili mogućnost postojanja posebnog ličnog svojstva kod Miloševića, već su konstatovali da ono nije na odgovarajući način utvrđeno.

Bošković smatra da takav zaključak ne otklanja sumnju na kojoj insistira odbrana.

“Umjesto da se odluka donese na osnovu prvog nalaza vještaka dr Radojevića, prema stavu odbrane, mora se primijeniti načelo in dubio pro reo, odnosno ako postoji sumnja da li je postojalo posebno lično svojstvo, tu okolnost mora cijeniti u korist okrivljenog. To onda mora dovesti do oslobađajuće presude”, kazao je Bošković.

On je ocijenio da nalaz beogradskog Sudskomedicinskog odbora, sa stanovišta odbrane, predstavlja svojevrsno “pranje ruku” od utvrđivanja okolnosti presudnih za donošenje odluke.

Predstavnica Sudskomedicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu, prof. Vesna Popović, kazala je pred Apelacionim sudom da su vještaci prilikom izrade nalaza imali uvid u fotografije sa obdukcije, na kojima su prikazani oštećeni krvni sudovi, ali da rezolucija snimaka nije bila zadovoljavajuća.

“Što se tiče krvnog suda stradalog, da li je bio normalnog prečnika ili nešto manjeg, na osnovu uvida u fotografije nije uočeno da je zadnja moždana arterija bila značajno manjeg dijametra u odnosu na uobičajeno. Kod ovakvog krvarenja nije nužno da dođe do preloma kostiju lica ili glave uopšte”, kazala je Popović.

Advokat Mirko Bošković pitao je da li isključuje mogućnost postojanja posebnog ličnog svojstva kod Miloševića.

Popović je odgovorila da je odbor u nalazu jasno naveo da bi se eventualno postojanje takvog svojstva moglo utvrditi mikroskopskim pregledom konkretnog krvnog suda na mjestu rascjepa.

“Kada bismo mikroskopski mogli da pogledamo konkretan krvni sud, mjesto rascjepa, eventualno bi moglo da se ustanovi postojanje. Ali u konkretnom slučaju sve ostale činjenice govore da postojanje ličnog svojstva nije utvrđeno”, navela je ona.

Bošković je prigovorio njenom izjašnjenju, ocjenjujući da ekspertiza beogradskog odbora predstavlja “pranje ruku” od utvrđivanja okolnosti presudnih za donošenje odluke u ovom krivičnom predmetu.

Popović je odbacila takvu ocjenu, navodeći da odbor nije dao proizvoljno mišljenje i da je sastav komisije reprezentativan.

Posebno je ukazala na intenzitet sile koja je djelovala na Miloševića, pišu Vijesti.

“Ovdje je bio takav udarac da je došlo do rascjepa mišića vrata. To je jača sila”, zaključila je Popović.

Sudski vještak dr Nemanja Radojević izjavio je na suđenju u decembru 2024. godine da je Svetislav Milošević preminuo usljed izlivanja krvi nakon rascjepa desne zadnje moždane arterije, te da je na nastanak smrtonosne povrede uticalo posebno lično svojstvo stradalog.

Prema njegovom nalazu, Miloševićeve moždane arterije bile su urođeno tanke, zbog čega je za njihovo pucanje bila potrebna znatno manja sila nego kod osobe bez takve anomalije.

“Konkretno, lično svojstvo organizma se ogledalo u tome da su arterije mozga bile urođeno tanke, pojedine kao paukove niti, te da je za kidanje nekih od arterija potrebna neuporedivo manja sila nego što bi to bilo potrebno da se ovakva povreda dogodila kod zdrave osobe”, naveo je tada Radojević.