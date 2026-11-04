Uprava policije (UP) saopštila je da su aktuelni pokušaji online prevara putem WhatsApp i Viber aplikacija, na način što osobe koja sprovode tu prevaru pokušavaju da od korisnika aplikacija dobiju verifikacioni kod i na taj način preuzmu njihov nalog.

Izvor: Promo / WhatsApp

Prevara se, navode iz UP, odvija tako što korisnik dobije poruku sa nepoznatog broja, od nepoznate osobe koja se predstavlja kao "Viber podrška" ili "WhatsApp podrška".

"U poruci se navodi da dva aktivna uređaja trenutno koriste broj korisnika na aplikaciji i traži se da korisnik potvrdi da je broj njegov. Kako bi poruka djelovala vjerodostojnije, u njoj se navodi i država korisnika, te se tvrdi da će broj, radi zaštite prava stvarnog vlasnika, ostati privremeno aktivan na drugom uređaju još 24 sata. Time se stvara osjećaj hitnosti i pritisak da korisnik reaguje bez razmišljanja. Korisnik se potom poziva da pošalje verifikacioni kod koji je navodno stigao, kako bi 'dokazao vlasništvo' nad brojem. U stvarnosti, taj kod nije potvrda vlasništva, već kod koji aplikacija šalje korisniku nakon što lice koje sprovodi prevaru, na svom uređaju, pokrene prijavu na nalog sa brojem telefona žrtve. Slanjem koda licu koje sprovodi prevaru, korisnik mu svojevoljno predaje ključ za pristup sopstvenom nalogu", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Dodaju da, dobijanjem verifikacionog koda, online prevaranti preuzimaju potpunu kontrolu nad nalogom žrtve.

Vlasnik naloga gubi pristup svom profilu, dok se kompromitovani nalog može koristiti za dalje slanje prevarnih poruka kontaktima iz imenika, uz lažno predstavljanje i traženje novca ili novih verifikacionih kodova.

"U zavisnosti od okolnosti, lica koja se bave ovom vrstom prevare mogu steći pristup komunikaciji, fotografijama, dokumentima i drugim podacima, što predstavlja ozbiljan rizik po bezbjednost i privatnost korisnika. Posebno naglašavamo da verifikacioni kod za aplikacije i servise koje koristite ne smijete slati nikome, a naročito nepoznatim licima, bez obzira na to kako se predstavljaju. Zvanična podrška aplikacija WhatsApp i Viber nikada neće tražiti da im putem poruke šaljete verifikacioni kod", dodaju iz UP.

Radi zaštite od ovakvih prevara, UP građanima preporučuja da:

- nikada ne šalju verifikacione kodove nepoznatim licima, niti ih dijele sa bilo kim, uključujući osobe koje se predstavljaju kao tehnička podrška, zaposleni u kompaniji ili članovi porodice;

- ne odgovaraju na poruke nepoznatih pošiljalaca koje traže potvrdu broja, verifikaciju naloga ili slanje bilo kakvog koda;

- ne ulaze u razmjenu poruka pod pritiskom vremenskog roka, jer su hitnost i prijetnja gašenjem broja ili naloga uobičajeni elementi prevare;

- nepoznate brojeve koji šalju ovakve poruke blokiraju i prijave aplikaciji kao neželjenu poštu;

- aktiviraju dvostepenu verifikaciju (Two-Step Verification) u podešavanjima WhatsApp i Viber aplikacije; i

- redovno provjeravaju listu povezanih uređaja i odmah uklone sve uređaje koje ne prepoznaju.

Dodaju i da, ukoliko ste već poslali verifikacioni kod osobi koje izvod prevaru ili posumnjate da je vaš nalog kompromitovan, odmah pokušajte da ponovo prijavite svoj nalog na svom uređaju.

"...Aktivirajte dvostepenu verifikaciju, obavijestite svoje kontakte da zanemare eventualne poruke koje dobiju sa vašeg broja i prijavite ovaj događaj nadležnim organima", zaključuju.

