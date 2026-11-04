Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama saopštilo je da je određeno zadržavanje do 72 sata za S.A. zbog sumnje da je nekoliko puta poljubio oštećenu ženu bez njenog pristanka.
Kako se navodi, njemu se na teret stavlja krivično djelo nedozvoljene polne radnje.
"Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama određeno je zadržavanje do 72 sata za jedno lice (S.A), osumnjičeno za krivično djelo nedozvoljene polne radnje. Osumnjičeni S.A. je neutvrđenog dana oktobra mjeseca 2026. godine, u Beranama, došao u porodičnu kuću oštećene, gdje je nakon određenog vremena, oštećenu bez njenog pristanka, poljubio nekoliko puta", navodi se u saopštenju.
Kako dodaju, osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog postojanja okolnosti, koje ukazuju da će ponoviti krivično djelo, kao i da će ometati postupak uticanjem na svjedoke.
"U daljem toku postupka će biti preduzete neophodne mjere i radnje, u cilju donošenja zakonite odluke u ovom predmetu", piše.