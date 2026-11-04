Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama saopštilo je da je određeno zadržavanje do 72 sata za S.A. zbog sumnje da je nekoliko puta poljubio oštećenu ženu bez njenog pristanka.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako se navodi, njemu se na teret stavlja krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

"Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama određeno je zadržavanje do 72 sata za jedno lice (S.A), osumnjičeno za krivično djelo nedozvoljene polne radnje. Osumnjičeni S.A. je neutvrđenog dana oktobra mjeseca 2026. godine, u Beranama, došao u porodičnu kuću oštećene, gdje je nakon određenog vremena, oštećenu bez njenog pristanka, poljubio nekoliko puta", navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog postojanja okolnosti, koje ukazuju da će ponoviti krivično djelo, kao i da će ometati postupak uticanjem na svjedoke.

"U daljem toku postupka će biti preduzete neophodne mjere i radnje, u cilju donošenja zakonite odluke u ovom predmetu", piše.