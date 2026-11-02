,,Danilovgradska policija će po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeti krivičnu prijavu protiv D.R. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga", saopšteno je iz Uprave policije.
Naime, policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad je prijavljeno od strane službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, da su prilikom kontrole na glavnoj prijavnici, u stvarima koje je D.R. donio svom maloljetnom sinu, koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, pronašli određenu količinu marihuane.
,,Sa navedenim događajem nakon prikupljenih obavještenja upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se protiv D.R. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo", navode.