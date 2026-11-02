,,Danilovgradska policija će po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeti krivičnu prijavu protiv D.R. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga", saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Naime, policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad je prijavljeno od strane službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, da su prilikom kontrole na glavnoj prijavnici, u stvarima koje je D.R. donio svom maloljetnom sinu, koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, pronašli određenu količinu marihuane.

,,Sa navedenim događajem nakon prikupljenih obavještenja upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se protiv D.R. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo", navode.