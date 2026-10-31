Poručio je da ga pritisci neće zaustaviti i da će svaku prijetnju prijaviti nadležnim institucijama.

Izvor: Demokrate

Poslanik Demokratske Crne Gore – Demokrate, Momčilo Leković saopštio je da je u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću dao izjavu povodom, kako je kazao, prijetnji, brojnih uvreda i kontinuiranih pokušaja zastrašivanja kojima je već duže vrijeme izložen od strane pojedinaca za koje smatra da su bliski Milu Đukanoviću.

“Ako neko misli da će prijetnjama, uvredama i pozivima na javni linč uspjeti da me natjera da odustanem od iznošenja istine, otkrivanja zloupotreba i borbe protiv kriminala i korupcije, onda me očigledno veoma loše poznaje”, rekao je Leković.

On je kazao da u ovu borbu nije ušao zato što je laka, niti je ikada očekivao da će biti bez prepreka i pritisaka.

“Ali postoje stvari koje nemaju cijenu. Obraz, dostojanstvo, sloboda i pravo da se istina izgovori glasno, bez straha i bez kalkulacija”; kazao je Laković.

Poručuje da će svaku prijetnju i uvredu prijaviti nadležnim institucijama.

“Od njih očekujem da svoj posao rade profesionalno i u skladu sa zakonom”, istakao je on.

A na svaki pokušaj zastrašivanja, ističe, odgovoriće onako kako je uvijek odgovarao, istinom, činjenicama, dokazima i još odlučnijom borbom za pravdu i istinu.

“Ovo je borba za Crnu Goru u kojoj niko neće biti iznad zakona, u kojoj se ljudi neće plašiti da govore istinu i u kojoj će institucije biti jače od svakog pojedinca, ma koliko on nekada bio moćan”, rekao je Leković.

Zato, poručuje, svima koji misle da se ovakvim aktivnostima može zaustaviti naša borba, poručujem:

“Nijeste nas zaustavili juče. Nećete ni danas. A sasvim sigurno nećete ni sjutra”, zaključio je Leković.