Viši sud u Podgorici potvrdio je zatvorske kazne od osam i pet mjeseci za Miloša i Matiju Stanišića zbog napada na građanskog aktivistu Boška Pavićevića u Nikšiću, u decembru 2023. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu kojom su Miloš (19) i Matija Stanišić (18) osuđeni na kazne zatvora zbog napada na građanskog aktivistu Boška Pavićevića, u decembru 2023. godine u Nikšiću, saopštila je Akcija za ljudska prava (HRA).

Presuda je time postala pravosnažna.

HRA podsjeća da je Pavićević prije napada upozorio grupu tinejdžera da ne čupaju cvijeće na Trgu slobode u Nikšiću i da ne parkiraju automobile po trgu, koji je pješačka zona. Kada su nastavili sa takvim ponašanjem, počeo je da ih snima telefonom, što je dvojicu okrivljenih navelo da ga fizički napadnu.

Vijeće Višeg suda, kojim je predsjedavao sudija Boris Savić, odbilo je 5. oktobra žalbe odbrane u dijelu odluke o krivici i kazni. Miloš Stanišić pravosnažno je osuđen na osam mjeseci zatvora zbog teške tjelesne povrede, a Matija Stanišić na pet mjeseci zatvora zbog zlostavljanja. Prvostepenu presudu donio je sudija Osnovnog suda u Nikšiću Mirko Kojović 11. aprila 2025. godine.

"Sud je utvrdio da je Matija Stanišić Pavićevića prvo udario pesnicom u glavu i oborio ga na pločnik, a zatim ga, dok je bespomoćno ležao, udario i nogom. Kada je Pavićević ustao, Miloš Stanišić mu je prišao s leđa i zadao mu snažan udarac pesnicom u glavu, od kojeg je Pavićević ponovo pao i zadobio dvostruki prelom donje vilice, prelom lijevog gornjoviličnog sinusa i potres mozga. Tom prilikom je udaren i Dušan Radojičić, koji je bio u društvu sa Pavićevićem", navodi HRA.

Viši sud je odbacio tvrdnje odbrane da su okrivljeni bili isprovocirani i da su postupali u nužnoj odbrani. Sud je zaključio da snimanje telefonom i verbalna rasprava nijesu napad, niti mogu opravdati nasilje, a prvostepeni sud je posebno istakao da pravo svakog građanina na fizički integritet mora ostati neprikosnoveno.

Akcija za ljudska prava je obezbijedila besplatnu pravnu pomoć Pavićeviću tokom cijelog postupka. Zastupao ga je advokat Dalibor Tomović.

Ta NVO pozdravila je pravosnažnu presudu koja, kako su kazali, potvrđuje da nasilje nad građanima koji ne ćute pred vandalizmom i koji se zalažu za očuvanje zajedničkog prostora ne može proći nekažnjeno.

Ipak, smatraju da je loše rješenje to što je Viši sud ukinuo dosuđenu naknadu štete prvostepenom presudom i Pavićevića uputio na parnicu. "Žrtva teškog nasilja sada mora da pokrene novi, dugotrajan i skup postupak, iako je krivični sud mogao da mu dosudi bar dio naknade, kao što je prvostepeni sud to uradio", dodaje HRA.

Kažu da zabrinjava i dužina postupka: od napada do pravosnažne presude prošlo je skoro tri godine, od čega je drugostepeni sud o žalbama odlučivao punih 16 mjeseci. Očekuju da se postupci ovakve prirode, koji nisu složeni, a tiču se nasilja, vode znatno efikasnije.

"Kao što smo i ranije rekli, nijedan aktivista ne smije ostati bez pravne podrške kada je napadnut zbog svog angažmana u opštem interesu, i HRA će nastaviti da takvu podršku pruža. Ipak, više od presuda želimo da ovakvi vandalski napadi prestanu da se dešavaju i da svi koji u Crnoj Gori ukazuju na nedolično ponašanje budu bezbjedni", piše u saopštenju.