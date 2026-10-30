Policija je u mjestu Vladimirske Krute, na putu Ulcinj–Sukobin, pronašla oko 163 grama marihuane u vozilu kojim su upravljala dva državljanina Albanije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj uhapsili su državljanina Albanije A.Q. (26), kod kojeg je pronađeno oko 163 grama marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Policija je, postupajući po operativnim saznanjima, na magistralnom putu Ulcinj–Sukobin, u mjestu Vladimirske Krute, zaustavila Mercedes albanskih registarskih oznaka i izvršila kontrolu lica i vozila.

Tom prilikom utvrđeno je da su se u automobilu nalazili A.Q. (26) i H.M. (19), obojica državljani Albanije iz Skadra.

Prilikom pregleda A.Q, u njegovoj jakni pronađena je PVC kesa sa oko 102 grama marihuane, dok je u vozilu pronađena još jedna kesa sa 61 gramom iste opojne droge.

Izvor: Uprava Policije CG

O događaju je obaviješten dežurni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, nakon čijeg naloga je A.Q. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

On će biti sproveden nadležnom tužilaštvu u zakonom predviđenom roku.

Od osumnjičenog je privremeno oduzeto i vozilo marke Mercedes radi sprovođenja daljih provjera.