Od parlamentarne Radne grupe zatražio je hitno ispitivanje slučaja, upozoravajući na mogućnost zloupotrebe vetinga za politički obračun u policiji.

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Advokat Veselin Radulović saopštio je da se kao punomoćnik više policijskih službenika, obratio Radnoj grupi Skupštine Crne Gore za praćenje primjene Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, da bi ukazao na, kako kaže, ozbiljne povrede zakona i osnovnih ljudskih prava kojima su izloženi policijski službenici.

“Više od godinu dana pojedini policijski službenici nalaze se pod suspenzijom i primaju svega 70 odsto zarade, iako je Disciplinska komisija konstatovala da povreda zbog koje se protiv njih vode postupci više nije propisana zakonom kao osnov za vođenje disciplinskog postupka i najavila njihovo okončanje. Sedam mjeseci nakon stupanja na snagu izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima, disciplinski postupci nijesu formalno okončani, rješenja nijesu dostavljena, a suspenzije i umanjenja zarada se nastavljaju”, kazao je Radulović.

Istovremeno, tvdi on, policijske službenike, uključujući i pojedine protiv kojih nikada nije pokrenut disciplinski postupak, starješine sada pozivaju i usmeno im saopštavaju da je nova Komisija za provjeru bezbjednosnih smetnji utvrdila postojanje smetnji i najavljuju oduzimanje policijskog zvanja i ovlašćenja.

“Pri tome, službenici nijesu upoznati sa konkretnim činjenicama i dokazima koji im se stavljaju na teret, niti im je omogućeno da se o njima izjasne i djelotvorno zaštite svoja prava”, napominje Radulović.

Posebno, kaže, zabrinjavaju slučajevi u kojima Disciplinska komisija nije odlučila o nastupanju zastarjelosti ranijih disciplinskih postupaka, iako je na to više puta upozoravana, da bi nakon toga zbog istih događaja bili pokretani novi postupci.

Ovakvo postupanje otvara, kaže, ozbiljna pitanja zakonitosti, pravne sigurnosti, prava na odbranu i djelotvornu pravnu zaštitu, a kada se, kako navodi, tome dodaju dugotrajne suspenzije, uskraćivanje informacija o osnovima postupanja i pokretanje novih postupaka zbog istih događaja, sve to ukazuje na ozbiljnu sumnju u zloupotrebu službenih ovlašćenja i svjesno izbjegavanje zakonskih obaveza.

“Posebno upozoravam da se pod izgovorom vetinga i „čišćenja policije“ ne smije stvarati partijski kontrolisan bezbjednosni sektor, u kojem će profesionalni status policijskih službenika zavisiti od njihove političke podobnosti i bliskosti sa direktorom policije i ministrom, a ne od zakona, činjenica i dokaza. Veting mora biti zakonit, objektivan i transparentan proces, a ne sredstvo za obračun sa nepodobnim pojedincima i uspostavljanje partijske kontrole nad policijom.

Ako se ovakva praksa nastavi, njene posljedice neće snositi samo policijski službenici koji su danas izloženi svojevrsnom progonu. Na kraju će ih snositi svi građani. Umjesto da se budžetski novac koristi za bezbjednost, javne usluge i potrebe građana, država će plaćati odštetu zbog nezakonitih odluka, suspenzija i povreda ljudskih prava. Drugim riječima, pod izgovorom „čišćenja policije“ na kraju bismo mogli dobiti samo čišćenje državnog budžeta”, kazao je Radulović.

Od parlamentarne Radne grupe očekuje da ozbiljno i bez odlaganja ispita ove navode, zatraži relevantnu dokumentaciju i o svojim nalazima izvijesti Odbor za bezbjednost i odbranu.

“Kao punomoćnik oštećenih policijskih službenika, preduzeću sve raspoložive pravne radnje radi zaštite njihovih prava i utvrđivanja odgovornosti svih koji zloupotrebljavaju službena ovlašćenja ili ne izvršavaju zakonom propisane dužnosti. Od toga neću odustati, bez obzira na funkcije i pozicije onih čija odgovornost bude predmet ispitivanja”, zaključio je Veselin Radulović.