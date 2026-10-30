Istovremeno, podgorička policija je pretragom terena pronašla sredstvo za koje se sumnja da je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog djela – metalnu palicu na izvlačenje.

Izvor: Uprava policije

Podgorička i barska policija rasvijetlile su napad na generalnog direktora Direktorata za geologiju i rudarstvo u Ministarstvu energetike i rudarstva Miloša Vučinića, koji se dogodio 21. oktobra na parkingu na Bulevaru Cetinjski put u Podgorici i identifikovale pet osumnjičenih. Četiri osobe, među kojima su i dva maloljetnika od 14 i 17 godina, uhapšene su, dok policija traga za petim osumnjičenim.

“Zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje, po nalogu državnih tužilaca u osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici i Baru uhapšene su četiri osobe M. M. i D. J., kao i dva maloljetnika starosti 14 i 17 godina, svi iz Bara, dok će protiv pete identifikovane osobe, M. P., biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršilo navedeno krivično djelo, a policijski službenici preduzimaju intenzivne mjere i radnje na njegovom lociranju i hapšenju”, saopštila je Uprava policije (UP).

Sumnja se da su pomenute osobe, postupajući po prethodnom planu i dogovoru, sa jasno podijeljenim ulogama, 21. oktobra 2026. godine došla na parking prostor u Bulevaru Cetinjski put, gdje su fizički napala M. V., zadavši mu više udaraca u predjelu glave i tijela, pri čemu je jedno od lica koristilo i metalnu palicu, usljed čega je oštećeni zadobio lake tjelesne povrede.

“U nastavku aktivnosti, a nakon identifikacije osumnjičenih lica, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocima, izvršili su pretres stana koji koristi D. J. Tom prilikom su pronađeni i izuzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela. Takođe, oduzeto je i vozilo lica M. P., za koje se sumnja da je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog djela”, kazali su iz policije.

Istovremeno, podgorička pretragom terena pronašli su sredstvo za koje se sumnja da je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog djela – metalnu palicu na izvlačenje.

Izvor: Uprava Policije CG

“Službenici odjeljenja bezbjednosti Podgorica i Bar, u daljoj saradnji i koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocima u Podgorici i Baru, nastavljaju preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji u cilju potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti događaja, utvrđivanja motiva i činjenica koje su prethodile izvršenju krivičnog djela, kao i utvrđivanja eventualne odgovornosti drugih lica”, zaključuju u policiji.