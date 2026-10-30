ODT je saopštio da su predmeti formirani na osnovu rezultata finansijskih izviđaja i finansijskih istraga, kao i nakon pribavljanja obimne poslovne, bankarske i poreske dokumentacije i izvršenih ekonomsko-finansijskih vještačenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju je po službenoj dužnosti formiralo devet novih krivičnih predmeta protiv devet preduzeća i devet odgovornih lica u tim firmama, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

ODT je saopštio da su predmeti formirani na osnovu rezultata finansijskih izviđaja i finansijskih istraga, kao i nakon pribavljanja obimne poslovne, bankarske i poreske dokumentacije i izvršenih ekonomsko-finansijskih vještačenja.

"Finansijski izviđaji i finansijske istrage, koji su sprovođeni u okviru ranije formiranih predmeta, ukazale su na moguće nepravilnosti u obračunavanju, prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza i u drugim pravnim licima, zbog čega su sprovedena dodatna ekonomsko-finansijska vještačenja radi provjere zakonitosti poslovanja i utvrđivanja eventualno izbjegnutih poreskih obaveza", piše u saopštenju.

Kažu da, na osnovu do sada prikupljenih dokaza, kao i nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke, postoji osnov sumnje da su odgovorna i pravna lica prikrivanjem ili neprijavljivanjem činjenica od značaja za utvrđivanje poreskih obaveza, kao i evidentiranjem poslovnih promjena bez odgovarajuće vjerodostojne dokumentacije, izbjegavala obračunavanje, prijavljivanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na dobit pravnih lica, poreza na dodatu vrijednost (PDV), poreza po odbitku i prireza porezu na dohodak fizičkih lica.

"Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju će i u narednom periodu, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, nastaviti da postupa kod postojanja sumnje na izvršenje krivičnih djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, sa ciljem utvrđivanja činjenica i obezbeđivanja uslova za zakonito i efikasno vođenje krivičnih postupaka", piše u saopštenju.

"Finansijski izviđaji i finansijske istrage, koji su sprovođeni u okviru ranije formiranih predmeta, ukazale su na moguće nepravilnosti u obračunavanju, prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza i u drugim pravnim licima, zbog čega su sprovedena dodatna ekonomsko-finansijska vještačenja radi provjere zakonitosti poslovanja i utvrđivanja eventualno izbjegnutih poreskih obaveza", piše u saopštenju.

Kažu da, na osnovu do sada prikupljenih dokaza, kao i nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke, postoji osnov sumnje da su odgovorna i pravna lica prikrivanjem ili neprijavljivanjem činjenica od značaja za utvrđivanje poreskih obaveza, kao i evidentiranjem poslovnih promjena bez odgovarajuće vjerodostojne dokumentacije, izbjegavala obračunavanje, prijavljivanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na dobit pravnih lica, poreza na dodatu vrijednost (PDV), poreza po odbitku i prireza porezu na dohodak fizičkih lica.

"Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju će i u narednom periodu, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, nastaviti da postupa kod postojanja sumnje na izvršenje krivičnih djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, sa ciljem utvrđivanja činjenica i obezbeđivanja uslova za zakonito i efikasno vođenje krivičnih postupaka", piše u saopštenju.