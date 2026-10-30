Prema navodima iz krivične prijave, on je 28. oktobra ispred porodične kuće prijetio svom ocu riječima: „Ubiću te“.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelo Polju donio je rješenje o zadržavanju M.G. do 72 sata zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Naime, Uprava policije – OB Bijelo Polje dostavila je Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, dana 28.10.2026. godine, krivičnu prijavu protiv M.G., iz koje proizilazi osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, na štetu člana svoje porodice – oca”, saopšteno je iz ODT Bijelo Polje.

Iz krivične prijave i dostavljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni M.G., dana 28. oktobra ove godine, oko 09:00 časova u Bijelom Polju, ispred porodične kuće, ugrozio sigurnost člana porodice – oštećenog M.G, na način što mu je uputio više riječi prijetnje “Ubiću te”.

“Državni tužilac je nakon saslušanja osumnjičenog, donio rješenje kojim mu je određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata”, zaključuje se.