Policija u Beranama podnijela je krivične prijave protiv tri osobe, A.S., M.S. i F.S., zbog nepoštovanja sudskih mjera nadzora, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije

„Naime, shodno nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, krivične prijave podnijete su protiv M. S. i F. S., kojima su rješenjima Osnovnog suda u Beranama izrečene mjere obaveznog javljanja službenicima Odjeljenja bezbjednosti Berane svakog ponedjeljka u mjesecu, kao i protiv A. S., kojem je ista mjera izrečena rješenjem Višeg suda u Bijelom Polju”, precizirali su iz UP.

Iz policije su naveli da je A.S. pronađen i uhapšen nakon što je lociran.

Provjerama je utvrđeno da osumnjičeni tokom oktobra nijesu poštovali izrečene mjere nadzora.

Iz Uprave policije poručili su da će, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, nastaviti aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju osoba koje krše sudske mjere nadzora, s ciljem unapređenja vladavine prava i bezbjednosti građana.