Iz nikšićkog ODT-a saopšteno je da se optuženom stavlja na teret da je drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio duševni integritet članova svoje porodice, supruge i djece.

Izvor: Nikšić 2030 EPK

Vijeće Osnovnog suda u Nikšiću potvrdilo je optužnicu koju je Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u tom gradu podiglo 28. septembra ove godine protiv A.N. zbog sumnje da je počinio krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, prenosi CdM.

Iz nikšićkog ODT-a saopšteno je da se optuženom stavlja na teret da je drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio duševni integritet članova svoje porodice, supruge i djece.

Prema navodima tužilaštva, A.N. je u svom stanu neovlašćeno držao i pištolj.

Potvrđivanjem optužnice stvoreni su uslovi za nastavak krivičnog postupka pred nadležnim sudom.