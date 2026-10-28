Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su juče sproveli aktivnosti usmjerene na pronalaženje i oduzimanje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija u ilegalnom posjedu.

Izvor: Uprava Policije CG

,,Postupajući po pribavljenoj naredbi nadležnog suda, policijski službenici su izvršili pretres porodične kuće i pomoćnih objekata koje koristi V. M. u Andrijevici i tom prilikom zatekli V. M. sa vatrenim oružjem, čija je cijev bila usmjerena prema policijskim službenicima. Uprkos izdatim naređenjima da odloži oružje, V. M. je to odbio, nakon čega su ga policijski službenici savladali i stavili pod kontrolu. Tom prilikom je V.M. policijskim službenicima uputio prijetnje po život i tijelo", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Policijski službenici su izvršili pretres objekta koji koristi V. M., kojom prilikom je oduzet automat marke MP 40 koji je osumnjičeni prethodno usmjerio u pravcu policijskih službenika.

,,O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji je naložio da se V. M. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u zakonskom roku", zaključuju iz UP.