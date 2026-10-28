"...A zatim pokušao i fizički da je napadne, u čemu su ga spriječili prisutni policijski službenici", piše u saopštenju.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Cetinju podnijelo je Osnovnom sudu u Nikšiću optužni predlog protiv N.B. iz Nikšića, zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako se navodi u saopštenju, optužnim predlogom okrivljenom se stavlja na teret da je dana 2. avgusta 2026.godine, u službenim prostorijama Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, uputio prijetnju državnoj tužiteljki u vezi sa vršenjem njene službene dužnosti, pišu Vijesti.