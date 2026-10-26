Tokom pretresa pronađeni su transparenti sa natpisom "Srbija pobeđuje", tvrde sagovornici lista.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osam stanova u budvanskom kompleksu "Tre Canne", koji su, prema nezvaničnim informacijama "Vijesti" povezani sa Milošem Janjuševićim, policija pretresa u nastavku provjera pokrenutih nakon jučerašnjih dešavanja u Beranama.

Tokom pretresa pronađeni su transparenti sa natpisom "Srbija pobeđuje", tvrde sagovornici lista.

Pretresi su, prema istim informacijama, pokrenuti na inicijativu beranske policije, koja se zahtjevom obratila Osnovnom sudu u Kotoru.

Prema informacijama "Vijesti" policija i beransko tužilaštvo od sudije za istragu Osnovnog suda u Kotoru tražili su da im odobri pretres Janjuševićevih stanova zbog sumnje da u njima mogu pronaći dokaze za krivično djelo povreda biračkih prava.

Sagovornici tvrde da su stanovi bili predviđeni za smještaj osoba koje bi tokom predstojećih izbora u Crnoj Gori bile angažovane zbog uticanja na izborni proces.

Janjušević je sinoć kontrolisan u Beranama za volanom službenog automobila Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, u kojem je, prema informacijama lista, pronađen propagandni materijal.

Kasnije je sa biračkog mjesta, gdje je bio član biračkog odbora, otišao diplomatskim vozilom Ambasade Srbije u Crnoj Gori prema Podgorici.

U Beranama su sinoć privedeni Goran Janjušević iz Nikšića, Radovan Guzina iz Danilovgrada i državljanin Srbije R. A., zbog sumnje na miješanje u izborni proces tokom glasanja za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Kod Janjuševića policija je, prema nezvaničnim informacijama lista, pronašla spiskove sa desetinama imena.

Sagovornici tvrde da je Miloš Janjušević nezvanični koordinator za birače koji podržavaju do juče vladajuću stranku u Srbiji - Srpsku naprednu stranku (SNS), dok je R. A. bio zadužen za kontakt sa biračima i njihov prevoz.

Morsko dobro danas je, umjesto odgovora na konkretna pitanja o korišćenju službenog automobila u Beranama, poslalo saopštenje u kom su najavili mjere iz svoje nadležnosti i konkretne korake nakon utvrđivanja činjenica. U saopštenju nije objašnjeno ko je odobrio korišćenje vozila, za koje potrebe i da li je za taj put izdat putni nalog.