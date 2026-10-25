Nikšićanin Goran Janjušević, Danilovgrađanin Radovan Guzina i državljanin Srbije R. A. privedeni su u Beranama zbog sumnje na miješanje u izborni proces tokom vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema istim informacijama policija je kod Janjuševića pronašla spiskove sa desetinama imena.

Izvori lista navode da policija traga za Milošem Janjuševićem, koji je, prema tvrdnjama jednog od sagovornika lista, nezvanični koordinatori za birače koji podržavaju vladajuću stranku u Srbiji, dok je R. A. bio zadužen za kontakt sa biračima i njihov prevoz.

"Vijesti" saznaju da je Miloš Janjušević kontrolisan ranije večeras u Beranama, da je bio za volanom službenog automobila Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

U tom automobilu je, između ostalog, pronađen i propagandni materijal.

Privedeni bi, prema istim informacijama, trebalo da budu saslušani pred dežurnim tužiocem, koji će ocijeniti ima li u njihovom postupanju elemenata krivičnog djela.

U Beranama je jedno od tri biračka mjesta u Crnoj Gori na kojima su državljani Srbije danas mogli da glasaju.

Miloš Janjušević i Guzina u aprilu 2025. pominjani su u medijskim izvještajima o pronalasku 40.000 eura na Graničnom prelazu Ranče. Novac je tada pronađen kod grupe osoba koja se vraćala iz Srbije.

Goran Janjušević je od ranije poznat policiji.