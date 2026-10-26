Pljevljak N.M. (20) uhapšen je nakon što je kod njega, u autobusu koji je saobraćao na liniji Podgorica – Pljevlja, pronađeno više od kilogram marihuane.

Izvor: Uprava policije

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, preduzeli aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe droga i procesuiranje osoba koje se bave neovlašćenom proizvodnjom, držanjem i uličnom prodajom narkotika, i po nalogu državnog tužioca uhapsili N.M.

Kako su kazali, službenici pljevaljske policije su u nedjelju, u mjestu Đurđevića Tara, kontrolisali N.M., koji se nalazio u autobusu koji je saobraćao na liniji Podgorica – Pljevlja.

“Tom prilikom, kod njega su pronađena dva pakovanja sa više od jednog kilograma marihuane”, navodi se u saopštenju UP.

Kako se navodi, N.M. je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz policije su rekli da će N.M. uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje.