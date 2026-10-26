Suđenje se nastavlja 3. novembra.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Advokat Mitar Radojičić danas je na suđenju grupi optuženoj za ubistvo Podgoričanina Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić kažnjen sa 1.000 eura jer je bez dozvole suda napustio sudnicu pošto sud nije udovoljio njegovoj molbi da ga razrješi funkcije branioca Gorana Rakočevića po službenoj dužnosti, piše Pobjeda.

Kažnjavanju advokata Radojičića jutros u sudici Višeg suda prethodila je odluka suda da odbije njegov ranije dostavljen pisani zahtjev u kome je tražio da se razrješi funkcije advokata po službenoj dužnosti pozivajući se na obim posla i obaveze u drugim predmetima.

,,Tražim da me razriješite funkcije branioca po službenoj dužnosti prevashodno zbog stava optuženog da ne želi da ga branim ali i zbog nedoumice u vezi dokaza koje je tužilaštvo ponudilo protiv njega. Svi ovi razlozi uvode u rizik da moja odbrana Rakočevića bude samo formalna a što nije poželjno posebno zbog činjenice o postojanju velikih propusta u istrazi i prilikom potvrđivanja optužnice", navodi se u dopisu advokata Radojičića od 22. oktobra ove godine.

Advokat Radojičić je kazao da je u međuvremenu advokatskoj komori podnio zahtjev da mu se zamrzne advokatska funkcija na određeni period.

,,O ovome obavještavam sud kako bi što prije našao drugog branioca i preduprijedio odlaganje ročišta", kazao je Radojičić.

Na zahtjev suda da se izjasni o stavu advokata Radojičića, okrivljeni Rakočević je odgovorio da oni već znaju njegov stav.

,,Ovaj proces traje već devet godina. Sada obećavam da ću angažovati advokata po izboru i neću ga otkazivati do kraja postupka samo nas puštite da se branimo. Do petka ćete imati ime advokata kojeg neću mijenjati ali da mi dopustite da se branim na adekvatan način bez uskraćivanja prava", kazao je optuženi Rakočević, prenosi Pobjeda.

On je potom pojasnio da mu je porazno posle toliko godina provedenih u pritvoru na njegov zahtjev da se pusti na slobodu sudije odgovaraju da mu ne mogu izaći u susret zbog opasnosti da bi pobjegao te da bi mu u tome pomogli Filip Knežević i Ljumović.

,,A Knežević je ubijen dok se Ljumović nalazi ovdje u sudnici. Toliko o tome koliko se čitaju naši zahtjevi", kazao je on.

Advokat Radojičić je zatim zatražio da nasamo razgovara sa Rakočevićem.

Nakon nekoliko minuta vratili su se u sudnicu, gdje je branilac zatražio dozvolu da izađe i napusti suđenje.

,,Ja moram biti profesionalno principijelan. Nijesam spreman i ne mogu da prihvatim da ostanem ovdje. Vi mi slobodno napišite kaznu. Kazne su prevelike, a ja nemam odakle da ih platim. Vidite što ćete", kazao je advokat.

Na njegovu izjavu reagovao je i optuženi Rakočević, koji je zatražio da branilac ne bude kažnjen.

,,Ne kažnjavate mene već ovog čovjeka. Nemojte to da radite", kazao je Rakočević.

Sud je zbog samoinicijativnog odlaska advokata izrekao mu kaznu od 1.000 eura, dok će o danas iznešenom zahtjevu o razrješenju zbog privremenog zamrzavanja advokatske funkcije odlučiti na sledećem ročištu.

Pored Radoičića i advokatica Marijana Laković koja je juče mijenjala koleginicu Ivanu Raičević zatražila je od suda da je razriješi funkcije branioca po službenoj dužnosti Mariju Miloševiću. Ona je sudu predočila da je Milošević angažovao advokata Miloša Vuksanovića i da ne vidi potrebu da ga zastupa i advokat po službenoj dužnosti.

Međutim, sud je nije prihvatio njen zahtjev, obrazlažući da je Milošević ranije više puta otkazivao punomoćja braniocima i da je, zbog nesmetanog odvijanja postupka, potrebno da advokat po službenoj dužnosti ostane angažovan.

Sudija Vlaović je Laković predočio da ostane u sudnici kako bi, ukoliko se ukaže potreba, mogla da preuzme odbranu.

Uslijedilo je protivljenje ovoj odluci.

,,Miloš Vukšanović je njegov izabrani branilac i ja neću da ga branim. Nepojmljivo mi je da me ostavljate kao rezervnog advokata.Ovakvu pravnu situaciju Zakonik o krivičnom postupku ne propisuje. Insistiram da me razriješite", kazala je Laković.

Ona je ukazala i na obim predmeta, navodeći da je za svega nekoliko dana bilo nemoguće upoznati se sa kompletnim dokaznim materijalom odnosno pročitati i analizirati 3.000 strana.

Sudija Radovan Vlaović ostao je pri stavu i pojasnio da su vodi računa o širem kontekstu i obavezi da obezbjedi kontinuitet suđenja, zbog čega će ona do daljnjeg ostati branilac po službenoj dužnosti.

Tokom rasprave dogodila se i nesvakidašnja situacija koja je na trenutak prekinula napetu atmosferu.

Advokatica Laković, pokušavajući da objasni zbog čega ne može zastupati optuženog koji ne želi da ga ona brani, okrenula se prema Goranu Vukčeviću, misleći da je riječ o njenom branjeniku Mariju Miloševiću.

Kada je postalo jasno da se obratila pogrešnom optuženom, ostali optuženi počeli su da se smiju.

Laković je potom objasnila da joj je predmet dodijeljen tek prethodne sedmice, da nije imala priliku ni da upozna Miloševića.

Na početku ročišta sudija Radovan Vlaović donio je odluku da se postupci protiv Marija Miloševića i Gorana Rakočevića ponovo spoje sa postupkom protiv ostalih optuženih.

Postupci protiv njih dvojice razdvojeni su na prethodnom ročištu, nakon što su prethodno otkazali punomoćja svojim izabranim braniocima.

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović, piše Pobjeda.

Kao direktni izvršilac ubistva Podgoričanina Miodraga Kruščića označen je Mario Milošević.

On je optužen da je 21. maja 2018. godine ubio Kruščića dok je sjedio u kafiću na Starom aerodromu u Podgorici.

Filip Knežević optužen je da je 8. maja 2018. godine pucao u novinarku Oliveru Lakić ispred ulaza zgrade u Podgorici u kojoj živi. Ona je tada ranjena u nogu.

Optuženima se, pored ostalog, na teret stavlja i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.

Suđenje se nastavlja 3. novembra.