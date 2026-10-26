Krivičnu prijavu protiv Upravnog odbora Deponije i direktora preduzeća Aleksandra Božovića podnio je Klub odbornika DPS-a.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prijava je podnijeta Osnovnom državnom tužilaštvu. U dokumentu je naznačeno da prijavu podnose protiv Upravnog odbora zbog, "svjesni svog postupanja, zloupotrebljavajući funkciju članova organa upravljanja privrednim društvom, omogućili sticanje protivpravne imovinske koristi direktoru Deponije, čime su izvršili krivično djelo zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju i krivično djelo prrevara u obavljanju privredne djelatnosti".

Aleksandra Božovića sumnjiče da je, "svjesan svog postupanja, zloupotrebljavajući funkciju izvršnog direktora, falsifikujući službenu ispravu i upotrebljavajući je kao pravu, omogućio sticanje protivpravne imovinske koristi za sebe, ana štetu Deponije". Time je, kako se navodi u dokumentu, izvršio krivična djela falsifikovanje službene isprave, zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju i prevara u obavljanju privredne djelatnosti, piše Dan.

Odbornica DPS-a Ksenija Aranitović saopštila je da su uporno pokazivali na brojne nezakonitosti među kojima je imenovanje Aleksandra Božovića.

,,Možemo konstatovati da je direktor Deponije uzurpator. Očekivali smo da će tužilaštvo pokrenuti postupak protiv odgovornih lica, ali i gradonačelnika koji se proglasio nenadležnim. Odlučili smo da zaštitimo interese građana. Vjerujemo da će Tužilaštvo biti agilno po razmatranju ovog predmeta i da neće biti pod pritiskom ministara iz Demokrata", saopštila je Aranitović.

Odbornica DPS-a Ana Krivokapić ukazala je na kršenje zakona prilikom izbora direktora preduzeća.

,,Božović je izabran 16. oktobra 2023. godine za v.d. direktora. U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, svi kandidati moraju ispunjavati uslove koji su definisani statutom. Proizilazi da ni u trenutku v.d. direktora nije ispunjavao uslov. On ni u momentu izbora v.d. direktora nije imao potrebno radno iskustvo, a to je najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja. Nakon što je prije par mjeseci izabran za v.d. direktora, raspisan je konkurs i u tekstu konkursa odbora direktora nije tražen uslov koji je definisan statutom preduzeća, već je sklonio dio koji se odnosi na poslove rukovođenja. Božović je izabran za direktora iako nije ispunjavao uslove", kazala je Krivokapić, prenosi Dan.