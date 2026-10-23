Prema donesenom rješenju, Tanaskovski može ostati u pritvoru najduže do 27. januara 2027. godine, dok se Trifunoviću i Suiću pritvor može produžiti do 29. januara naredne godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore produžilo je pritvor Andreju Tanaskovskom, Nedeljku Trifunoviću i Saši Suiću za još tri mjeseca, postupajući po predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 19. oktobra 2026. godine, saopšteno je iz Vrhovnog suda, prenosi CdM.

Prema donesenom rješenju, Tanaskovski može ostati u pritvoru najduže do 27. januara 2027. godine, dok se Trifunoviću i Suiću pritvor može produžiti do 29. januara naredne godine.

Iz Vrhovnog suda pojasnili su da se Tanaskovski, državljanin Sjeverne Makedonije, sumnjiči za pokušaj ubistva, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Trifunović i Suić osumnjičeni su za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. U odnosu na svu trojicu, postupak se vodi i zbog sumnje na krivično djelo iz člana 403 stav 8 Krivičnog zakonika.

„Prema naredbi o sprovođenju istrage Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, A. T. se sumnjiči da je 7. avgusta 2025., na bazenu hotela „Maestral“ u Budvi, pokušao da liši života oštećenog M. Lj., tako što mu je prišao s leđa i iz pištolja ispalio više hitaca u njegovom pravcu. Oštećeni je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mjesta događaja”, navodi se u saopštenju.

Tanaskovski se, prema naredbi o proširenju istrage, sumnjiči i da je u julu ove godine u kući u Rastovcu, u Nikšiću, neovlašćeno držao marihuanu namijenjenu prodaji, ukupne bruto mase 27,7 grama. Droga je, kako se navodi, pronađena tokom policijskog pretresa objekta u kojem se skrivao.

„Istom naredbom A. T. se stavlja na teret i da je, zajedno sa drugim licima obuhvaćenim istragom, neovlašćeno držao veću količinu vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija u stanu u Herceg Novom. Prema navodima istrage, riječ je o stanu u vlasništvu N. T., koji je S. S. fiktivno zakupio po prethodnom dogovoru. Prilikom pretresa stana, krajem jula ove godine, pronađena je veća količina oružja, municije i eksplozivnih materija, uključujući četiri puške, ručni raketni bacač i elektronske detonatorske kapisle i materiju za koju se sumnja da je eksploziv”, ističe se u saopštenju.

Vrhovni sud je ocijenio da kod sve trojice okrivljenih postoji opasnost od bjekstva ukoliko bi bili pušteni na slobodu. U slučaju Suića, sud je utvrdio i opasnost od ponavljanja krivičnog djela, prenosi CdM.

Pritvor Trifunoviću i Suiću produžen je i zbog posebno teških okolnosti djela koja im se stavljaju na teret.

„Kod S. S. Sud je utvrdio i opasnost od ponavljanja krivičnog djela. Pritvor N. T. i S. S. produžen je i zbog posebno teških okolnosti krivičnog djela koje im se stavlja na teret. Sud je pritom imao u vidu količinu i vrstu pronađenog oružja, municije i eksplozivnih materija, kao i uznemirenje javnosti izazvano ovim događajem, ocjenjujući da te okolnosti opravdavaju dalje trajanje pritvora radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka”, navodi se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda poručili su da se nesmetano vođenje postupka ne bi moglo obezbijediti primjenom blažih mjera.

„Pritvor A. T. prvobitno je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 2. septembra 2025., koje je ostavljeno na snazi rješenjem od 29. jula 2026., a potom produžen rješenjem vijeća tog suda od 26. avgusta 2026. Pritvor N. T. i S. S. prvobitno je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 31. jula 2026., a potom produžen rješenjem vijeća tog suda od 26. avgusta 2026.”, zaključuje se u saopštenju.