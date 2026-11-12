Bivši mađarski premijer Viktor Orban tvrdi da je njegov brat Aron, koji je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju ljudi, nevin i da je riječ o politički motivisanom postupku.

Izvor: Tucker Carlson/Youtube/printscreen

Bivši mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je "sto odsto siguran" u nevinost svog mlađeg brata Arona Orbana, koji je nedavno uhapšen i pritvoren zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju ljudi, ocjenjujući da je riječ o političkom obračunu, prenosi agencija Tačno.

"Moj brat je čestit čovjek, dobrog srca. Isključujem mogućnost da je počinio bilo šta što bi mu se moglo staviti na teret. Sto odsto sam siguran da je nevin", rekao je Orban u intervjuu za "Ultrahang Plusz".

Bivši premijer Mađarske je rekao da je sa bratom poslednji put telefonom razgovarao prije oko dvije nedelje, kada ga je Aron pitao da li bi trebalo da sa djecom otputuje u Sloveniju tokom jesenjeg raspusta, s obzirom na to da se njegovo ime pominje u jednom slučaju.

Izvor: Tucker Carlson/Youtube/printscreen

"Rekao sam mu - Arone, nisi ništa uradio, nemaš razloga da se ponašaš drugačije od normalnog čovjeka", rekao je Orban.

Dodao je da o stanju brata saznaje preko majke, sa kojom svakodnevno razgovara.

Na pitanje da li će ga posjetiti u zatvoru, odgovorio je da bi mediji vjerovatno bili zadovoljni kada bi se pojavila fotografija njegovog ulaska u zatvor.

Sud za istragu Budimpeštanskog centralnog okruga odredio je jednomjesečni pritvor Aronu Orbanu i njegovoj vanbračnoj partnerki.

Oni se sumnjiče za krijumčarenje ljudi, počinjeno u okviru organizovane kriminalne grupe i radi sticanja finansijske koristi.

Prema navodima istražitelja, osumnjičeni su više od 100 državljana Vijetnama, koristeći vize za kratkotrajnu obuku, preko Mađarske prebacili u zapadnu Evropu, pri čemu su od njih naplaćivali naknadu za posredovanje.

Govoreći o ranije procurelom audio-snimku iz 2024. godine, Orban je rekao da je znao za slučaj sa vizama, ali da od brata nikada nije tražio da prekine taj posao kako bi izbjegao neprijatnosti zbog svog položaja premijera.

"Nisam čovjek koji svet posmatra isključivo iz ugla sopstvenih interesa", rekao je on.

Istakao je da nema ništa protiv istraga, ali da se protivi onome što smatra politički motivisanim postupcima.

"Politika je odavno prodrla u pravosuđe, daje instrukcije i postavlja očekivanja, a organi vlasti, kako se ispostavlja, rade ono što politički lideri od njih traže. Otvorite usta i na vas šalju državne organe. To je nova komunistička politika, nova komunistička vlast", ocijenio je Orban.

Aron Orban i još troje ljudi uhapšeni su u ponedeljak u zajedničkoj akciji Nacionalnog istražnog biroa (NNI), Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH) i Evropola.

Brat bivšeg premijera Viktora Orbana i njegovi saradnici osumnjičeni su za trgovinu ljudima počinjenu na način komercijalne i kriminalne zavjere.