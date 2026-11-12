Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je veliku pobjedu i izborila plasman u B diviziju Lige nacija.

Izvor: FSCG

„Hrabri sokoli“ su večeras na stadionu pod Goricom, u meču petog kola grupe 2 C divizije, savladali Letoniju rezultatom 2:1, i to golom Alekse Maraša u sudijskoj nadoknadi vremena.

Crna Gora je do trijumfa stigla uprkos tome što je od 56. minuta igrala sa igračem manje, nakon što je kapiten Stefan Savić isključen zbog drugog žutog kartona.

Ipak, brojčani deficit nije zaustavio našu selekciju. Nikola Krstović je u 70. minutu, nakon kornera koji je izveo Marko Janković, zatresao mrežu Letonaca i donio Crnoj Gori prednost. Radost domaćih navijača trajala je svega dva minuta, pošto je Melniks nakon kornera i centaršuta Ciganiksa poravnao rezultat.

Kada se činilo da će meč biti završen neriješenim ishodom, na scenu je stupio Aleksa Maraš. U svom debitantskom nastupu za nacionalni tim, Maraš je u 92. minutu postigao pogodak vrijedan velike pobjede i plasmana u viši rang takmičenja. Nakon centaršuta Dušana Vukovića i lopte koja je pogodila obje stative, Maraš se našao na pravom mjestu i poslao je u mrežu za erupciju oduševljenja na stadionu pod Goricom.

Crna Gora je odlično otvorila utakmicu, a prvu veliku priliku imao je Vasilije Adžić. Nakon duplog pasa sa Seadom Hakšabanovićem, naš fudbaler našao se u dobroj poziciji, ali je golman Letonije Matrevics uspio da zaustavi njegov pokušaj.

Kako je prvo poluvrijeme odmicalo, gosti su preuzimali inicijativu i imali više loptu u posjedu, a prijetili su preko Uldrikisa i Daškeviča. Crnogorci su do odlaska na odmor još jednom zaprijetili, kada je pokušaj Milutina Osmajića zaustavljen blokom.

U nastavku je uslijedilo isključenje Savića, nakon što je arbitar Brisar dosudio prekršaj Osmajića nad fudbalerom Letonije, a kapiten naše reprezentacije potom dobio drugi žuti karton zbog prigovora.

Ipak, „sokoli“ su pokazali karakter i uspjeli da dođu do prednosti, a nakon izjednačenja Letonije nastavili su sa napadima. Prilike su se nizale pred golom gostiju, a u šansama su se našli Osmajić, Vukotić i Đurić.

Selektor Mirko Vučinić je u 86. minutu umjesto Andrije Bulatovića u igru uveo Aleksu Maraša, koji je samo nekoliko minuta kasnije postao junak večeri.

Osim plasmana u B diviziju Lige nacija, pobjeda nad Letonijom donosi Crnoj Gori i treći šešir na žrijebu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, dok je napravljen i značajan korak ka eventualnom plasmanu u baraž za kontinentalni šampionat.

Crnu Goru u nedjelju od 15 časova očekuje posljednji meč grupne faze, gostovanje Kipru. Iako je plasman u viši rang već obezbijeđen, taj duel ima veliki značaj, jer će svaki osvojeni bod biti važan u borbi za što povoljniju poziciju i približavanje baražu za EURO 2028.





