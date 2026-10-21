Kriminalistička policija Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici po nalogu tužioca, uhapsila je A.U. (49) iz Ulcinja, operativno interesantno lice i povratnika u vršenju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

“Postupajući po naredbi nadležnog suda, policijski službenici izvršili su pretres objekta koji koristi i u kojem stanuje A. U., kojom prilikom su pronašli kokain, kao i više PVC kesica namijenjenih za pakovanje i prodaju opojne droge”, saopštila je Uprava policije (UP).

O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se u radnjama A. U. stiču elementi krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Podsjećamo, A.U. je i prethodne sedmice bio uhapšen zbog sumnje da je počinio isto krivično djelo”, kazali su iz policije.

Od njega su, radi daljih provjera, privremeno oduzeta dva motocikla, marke BMW i SYM.