Ulcinjska policija je uhapsila N.B. iz tog grada, vozača motocikla koji je odbio testiranje na PAS, objavila je Uprava policije na društvenoj mreži X.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Kontrolom je utvrđeno da je upravljao neregistrovanim motociklom, kao i da u trenutku kontrole nije posjedovao vozačku dozvolu”, navode iz UP.

Kako su istakli, kažnjen je na sudu sa 15 dana zatvora i 350 eura.