Ulcinjska policija je uhapsila N.B. iz tog grada, vozača motocikla koji je odbio testiranje na PAS, objavila je Uprava policije na društvenoj mreži X.
“Kontrolom je utvrđeno da je upravljao neregistrovanim motociklom, kao i da u trenutku kontrole nije posjedovao vozačku dozvolu”, navode iz UP.
Kako su istakli, kažnjen je na sudu sa 15 dana zatvora i 350 eura.
@Policijacg OB #UL je uhapsila vozača motocikla N.B. iz #UL, koji je odbio testiranje na PAS.️Kontrolom je utvrđeno da je upravljao neregistrovanim motociklom, kao i da u trenutku kontrole nije posjedovao vozačku dozvolu.⚖️Kažnjen je na sudu sa 15 dana zatvora i 350€.⬇️— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)October 5, 2026