I Medenica i Vlahović Milosavljević ostale su pri ranijim navodima odbrane - negirale su izvršenje krivičnog djela za koje ih SDT tereti.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je održano suđenje u ponovljenom postupku koje se vodi protiv Vesne Medenice i Milice Vlahović Milosavljević, prenosi Dan.

I Medenica i Vlahović Milosavljević ostale su pri ranijim navodima odbrane - negirale su izvršenje krivičnog djela za koje ih SDT tereti.

Odbrana je na početku današnjeg ročista zatražila izuzeće sudije Branislava Lekovića. Advokat Nikola Martinović je kao razlog za taj zahtjev naveo sumnju u pristrasnost sudije. Odbrana je povodom toga ukazala na raniju osuđujuću presudu sudije u prvom postupku koji je vođen i na razloge koje je Apelacioni sud naveo u ukidnom rešenju te presude, piše Dan.

Sudija Leković je odbio takav zahtjev navodeći da nema dovoljno razloga i osnova za isti.

Naredno ročište zakazano je za 25.11.2026. u 12.00

Apelacioni sud Crne Gore 24.7.2026. saopštio je da je uvažio žalbe branilaca optuženih Milice Vlahović Milosavljević i Vesne Medenice, ukinuo presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici i predmet vratio tom sudu na ponovno suđenje.

Prvostepenom presudom optužena Milica Vlahović Milosavljević oglašena je krivom da je izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, a optužena Vesna Medenica oglašena je krivom da je izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja podstrekavanjem i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 9 mjeseci - aopšteno je iz Apelacionog suda.

Žalbu protiv navedene presude izjavili su ranije Specijalno državno tužilaštvo i branioci obje optužene.

"U postupku odlučivanja o žalbama, Apelacioni sud je utvrdio da je prvostepeni sud prilikom donošenja presude i u samoj presudi počinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka, na koje povrede ovaj sud pazi i po službenoj dužnosti. Optužene Milosavljević i Medenica su prvostepenom presudom oglašene krivim da su svojim radnjama teže povrijedile prava oštećenog pravnog lica AD “Korporacija Ten”, na način što je donošenjem privremene mjere po predlogu predlagača obezbjeđenja Rada Arsića i privrednog društva “Win” doo Kotor, onemogućeno oštećeno pravno lice da kao hipotekarni povjerilac ostvari svoje pravo, odnosno da naplati svoje potraživanje od 400 hiljada eura prodajom nepokretnosti opterećenih hipotekom u postupku sudske ili vansudske prodaje" saopšteno je tada iz Apelacionog suda.

Kako je u pomenutom saopštenju navedeno, Apelacioni sud je uvažio žalbe optuženih i ocijenio da u obrazloženju presude, prvostepeni sud nije dao jasne i argumentovane razloge u pogledu odlučne činjenice, koja se tiče posledice izvršenja krivičnog djela. Nasuprot tome, u obrazloženju se navode protivrječni razlozi u pogledu tog bitnog elementa bića krivičnog djela, što je bio razlog zbog kojeg je prvostepena presuda morala biti ukinuta i predmet vraćen tom sudu na ponovno suđenje.

" Prvostepenom sudu je naloženo da u ponovljenom postupku otkloni bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje mu je ukazano rješenjem, a zatim nakon svestrane ocjene svih dokaza koje je ranije izveo i eventualno novih za koje smatra da ih je potrebno izvesti, biće u mogućnosti da donese novu, pravilnu i zakonitu odluku" zaključeno je u ranijem saopštenju Apelacionog suda.