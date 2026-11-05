Novi fotonski procesori mogli bi da ubrzaju obradu podataka vojnih senzora i omoguće brže otkrivanje prijetnji.

Izvor: Raytheon Technologies

Američka vojska mogla bi uskoro da dobije presudnu prednost u brzini reagovanja na frontu zahvaljujući novoj vrsti procesora koji podatke obrađuje isključivo pomoću svjetlosti.

Vojni gigant Raytheon obezbijedio je ugovor za prvu fazu razvoja sa agencijom DARPA u okviru istraživačkog programa PICASSO. Cilj je razvoj naprednih fotonskih integrisanih kola koja bi omogućila obradu optičkih signala bez njihovog pretvaranja u električne.

Današnja fotonska kola uglavnom imaju jedno veliko usko grlo - svjetlosni signal prvo moraju da pretvore u električni kako bi ga obradila klasična elektronika. Taj dodatni međukorak može da izazove kašnjenja i poveća složenost sistema, a na modernom ratištu čak i mala kašnjenja mogu da utiču na brzinu reagovanja na pretnje.

Raytheon zato razvija rešenje koje bi potpuno uklonilo potrebu za tom konverzijom, prenosi Insteresting Engineering.

Čitava obrada ostala bi u domenu svjetlosti. Fotoni bi omogućili obradu podataka bez njihovog pretvaranja u električne signale, što bi moglo da očuva jačinu i kvalitet signala i ubrza obradu velikih količina informacija koje prikupljaju vojni senzori.

Projekat vodi Raytheon-ovo odjeljenje za napredne tehnologije, dok kompanija Synopsys obezbjeđuje softverske alate za projektovanje i simulaciju pre testiranja na hardveru. Razvoj je tek u ranoj fazi, a zvanični rokovi i ciljevi performansi još nisu poznati. Ako tehnologija zaživi, vojni sistemi mogli bi brže da prepoznaju dolazeće prijetnje i pomognu operaterima da pravovremeno reaguju.