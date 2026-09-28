Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje Pobjeda.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Prema nezvaničnim informacijama Pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu Istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu.

Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u Klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda.

Njen branilac, advokat Zdravko Begović, potvrdio je za Pobjedu da je Medenica imala nezgodu u Istražnom zatvoru, kao i da će ljekari nakon pregleda utvrditi da li je riječ o lakšim ili težim povredama, piše Pobjeda.

Medenica se nalazi u pritvoru nakon što je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđena na deset godina zatvora.

Sud ju je oglasio krivom u dva slučaja protivzakonitog uticaja, dok je oslobođena optužbe za stvaranje kriminalne organizacije.

Pritvor joj je određen 28. februara, nakon što je uvažena žalba Specijalnog državnog tužilaštva, zbog opasnosti od bjekstva.