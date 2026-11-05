Uprkos pokušaju NASA da je vrati u višu orbitu i produži joj životni vijek, svemirska opservatorija Swift je sagorjela prilikom povratka u Zemljinu atmosferu.

Izvor: NASA/Goddard Space Flight Center

Američki svemirski teleskop Swift, koji je radio pune 22 godine, ispao je iz orbite i sagorio u Zemljinoj atmosferi iznad Indonezije, saopštila je NASA.

"NASA je očekivala da će veći dio letjelice sagori u atmosferi, ali postoji mogućnost da su pojedini djelovi preživjeli ulazak u atmosferu", navodi se u saopštenju.

NASA je ove godine pokušala da spasi teleskop. Angažovana je američka kompanija koja je trebalo da lansira poseban satelit kako bi ga vratila u višu orbitu. Plan je bio da satelitski tegljač LINK u julu uhvati teleskop i podigne ga na veću visinu, ali je izgubio kontrolu.

Izvor: Katalyst Space

Svemirska opservatorija Swift, opremljena sa tri teleskopa, lansirana je 2004. godine sa zadatkom da proučava najmoćnije eksplozije u svemiru - eksplozije gama zraka. Prvobitno je bilo planirano da misija traje samo dvije godine.

Tokom svog rada, Swift je otkrio više od 2.000 eksplozija gama zraka i 1.400 eksplozija supernova.

"Swift je bio višenamjenski instrument za proučavanje svemira. Posmatrao je širok spektar svjetlosti, brzo se usmjeravao ka kratkotrajnim eksplozijama i slao upozorenja drugim svemirskim letjelicama kako bi se organizovala dodatna posmatranja", istakla je NASA.

Kako navodi američka svemirska agencija, Swift je značajno proširio naše razumijevanje različitih kosmičkih objekata i pojava - od aktivnih galaksija koje pokreću supermasivne crne rupe i zvijezda koje emituju snažne izlive rendgenskog zračenja, do supernova, kometa i asteroida u našem Sunčevom sistemu.