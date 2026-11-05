Vlasnici Tesla automobila neovlašćeno su aktivirali funkciju samostalne vožnje, zbog čega im prijete do dvije godine zatvora i visoke novčane kazne.

Izvor: YouTube / Ryan's Model Y

Policija u Južnoj Koreji uhapsila je čak 80 vozača koji su modifikovali svoje Tesla automobile kako bi aktivirali sistem za potpuno samostalnu vožnju (FSD), funkciju koja u toj zemlji podliježe strogim zakonskim ograničenjima.

Korisnici su nabavljali i sami pravili posebne uređaje, uvozili ih iz Kine i Evrope, a zatim ih fizički povezivali na elektronski sistem automobila.

Tako su uspijevali da zaobiđu fabričke blokade i pokrenu opciju koja se inače skupo doplaćuje, ali koja na određenim modelima u Južnoj Koreji uopšte ne smije da se koristi.

Iza ove zabrane stoji neobična pravna zavrzlama.

U Južnoj Koreji samo modeli proizvedeni u Sjedinjenim Američkim Državama - kao što su Model S, Model X i Cybertruck - imaju zakonsku dozvolu za FSD. Razlog je trgovinski sporazum koji automatski priznaje američke bezbjednosne sertifikate.

Sa druge strane, popularni Model 3 i Model Y koji stižu iz fabrike u Kini nemaju ta odobrenja, bez obzira na to što često posjeduju noviji hardver. Samim tim, korejske vlasti svako aktiviranje ove funkcije na kineskim primjercima tretiraju kao direktnu opasnost u saobraćaju.

Uhapšeni vozači nisu stali samo na prepravkama svojih vozila.

Oni su na internet forumima delili uputstva kako da se softver probije i kako da se modifikacije sakriju od zvaničnog servisa i policije. Prema korejskom Zakonu o motornim vozilima, neovlašćena promjena softvera koji utiče na bezbijednost povlači ozbiljne posledice, pa osumnjičenima sada prijeti do dvije godine zatvora i novčana kazna od oko 13.000 eura.

Vozači su ogorčeni jer su kupili automobile vjerujući da će imati pristup naprednom sistemu, pa su nedavno čak i tužili državu, ali je sud njihov zahtjev odbio.

Ipak, zakon je neumoljiv - dok američki propisi dopuštaju upotrebu sistema uz nadzor, korejska pravila strogo nalažu da ruke uvijek moraju biti na volanu i da vozač sam daje migavac, što softverski prepravljene Tesle u praksi potpuno eliminišu.