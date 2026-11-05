Prema navodima iz prijave, M.M. je 4. novembra, u porodičnoj kući u Mojkovcu, više puta fizički napao suprugu, stezao je za vrat i udarao otvorenom šakom u predjelu glave, i to u prisustvu maloljetnog djeteta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata Mojkovčaninu M.M. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, na štetu supruge S.M, prenosi CdM.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, krivičnu prijavu protiv osumnjičenog podnijelo je Odjeljenje bezbjednosti Mojkovac.

Prema navodima iz prijave, M.M. je 4. novembra, u porodičnoj kući u Mojkovcu, više puta fizički napao suprugu, stezao je za vrat i udarao otvorenom šakom u predjelu glave, i to u prisustvu maloljetnog djeteta.

Sumnja se i da je nakon toga probušio sve četiri gume na njenom automobilu, a potom je objema rukama uhvatio za ramena, zbog čega se, kako navode iz tužilaštva, osjetila ugroženo.