DPS-ov advokat i advokat kriminalnih klanova, bivši suspendovani policajac, koji je nečasno otpušten iz policije, uz presudu da je učestvovao u malverzantkim poslovima sa gumama doživio je na suđenju još jedan fijasko.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zato je i u panici, jer nikako ne može da opravda svojim šefovima iz DPS-a i krugu oko Aca Mijajlovića zašto ih je doveo u zabludu i svoje pravničko neznanje prodao po pozamašnoj adokatskoj tarifi.

To su saopštili iz Demokratske Crne Gore, reagujući na saopštenje advokata Veselina Radulovića koji je ranije danas kazao da na danas održanom ročištu u Osnovnom sudu u Podgorici u postupku po tužbi studenata protiv Demokrata i njihovih funkcionera zbog javnih optužbi da su protesti studentske grupe "Kamo śutra" bili povezani sa kriminalnim klanovima iz te partije nisu predočili dokaze za svoje tvrdnje.

Iz Demokratske Crne Gore kazali su da im ne pada na pamet da se pravdaju ovom, kako su naveli, DPS-ovom potrčku, bivšem policijskom inspektoru i osobi koja blati advokate, sudije i borce protiv kriminala, a koji zaobilazi pitanja o privatnim poslovima sa gumama, Acom Mijajlovićem i DPS-om.

"Raduloviću, odgovorite nam samo na sljedeća jednostavna pitanja, a onda ćemo da pojasnimo i ostale činjenice posebno vezane za vaše DPS-ovce.

1. Jeste li kao inspektor 24. decembra 1999, bez saglasnosti starješine, učestvovali u privatnoj predaji guma između Dragana Vujačića i Faruka Mandića? 2. Je li time namirivan sporni dug Slobodana Bogdanovića iz Beograda prema Vujačiću? 3. Nosi li zapisnik za 80 guma, vrijednih 12.000 njemačkih maraka, vaš potpis? 4. Jeste li 27. decembra sa Vujačićem posjetili „Hellas Trade“ Mehmeda Dizdarevića u Bijelom Polju? 5. Jeste li tamo pokazivali policijsku legitimaciju i potpisali zapisnik za 89 guma, vrijednih 127.244,55 dinara? 6. Jeste li istovremeno vodili predmet nestanka Vujačićevog „Audija A6“? 7. Koje suspendovane ili bezbjednosno provjeravane policajce zastupate? 8. Zastupate li lica provjeravana zbog mogućih kriminalnih veza i aktivnosti? 9. Sa kojim funkcionerima DPS-a razgovarate i primate li njihove instrukcije? 10. Dobijate li od partijskih funkcionera ili bivših policijskih rukovodilaca dokumentaciju i sugestije za javne nastupe i prijave? 11. Je li vas Advokatska komora opominjala zbog nesonovanog blaćenja sopstvenih kolega? 12. U kojim je institucijama vaš angažman završen udaljavanjem ili isključenjem, i zbog čega?", navodi se u saopštenju te partije.

Oni su Raduloviću, kojeg su nazvali malverzantom sa gumama, poručili da javnost zaslužuje odgovore o njegovom radu, partijskim vezama, poslovima sa bivšim suspendovanim policajcima i finansiranju.