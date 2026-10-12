Filip Zindović, Ljubo Milović i Mileta Ojdanić nakon dekriptovanja EncroChata konstatovali su da su se spasili samo oni što nisu slali fotografije i glasovne poruke.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prijaviću se ja kao organizator, sve na sebe i idem da odležim to poslije”, poručio je Filip Zindović na Skaju Ljubu Miloviću i Mileti Ojdaniću, dok su na nekada zaštićenoj aplikaciji raspravljali o policijskim hapšenjima, dekriptovanju EncroChata i tome šta su istražitelji uspjeli da izvuku iz komunikacija korisnika, prenose "Vijesti".

“Samo još malo da izdržimo”, odgovorio mu je Ojdanić.

“Nikakav problem”, napisao je Zindović, nakon čega je Ojdanić dodao:

“Još par god:)”.

Nedugo potom, Ojdanić je napisao da se šale: “Hahaha, ne ne ne daj Bože, nećemo padat’, šalimo se”.

Taj razgovor vođen je u decembru 2020. godine, u vrijeme kada je EncroChat već bio kompromitovan i ugašen, dok dekriptovanje Skaja još nije bilo poznato.

Sagovornici su analizirali kako su poruke sa EncroChata dovele do hapšenja i otkrivanja kriminalnih poslova, istovremeno uvjereni da je aplikacija koju su koristili bezbjednija.

Nešto ranije u istom razgovoru, Ojdanić je napisao i da je Zindoviću, kojeg oslovljava nadimkom Hektor, nedavno rekao: “Da izađe još 5 - 6 poslova, pa neka hapse hahahah”. To proizlazi iz transkripata koji su dio krivičnih spisa Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), a u kojima njih trojica, između ostalog, detaljno razgovaraju o prebacivanju velikih svota novca u Kolumbiju i Ekvador. U toj prepisci analiziraju i šta policija može eventualno saznati sa kriptovanih aplikacija, ali i kako bi trebalo komunicirati da bi ostavili što manje tragova.

“Spasili su se jedino ko je pozive koristio ili glasovne”, napisao je Zindović tokom razgovora o EncroChatu.

Ojdanić odgovara da su istražitelji “samo arhivirali”, nakon čega Zindović pojašnjava: “To nemaju”, pa pojašnjava: “Samo poruke”.

“Nemaju pozive jel:)”, pita Ojdanić.

“Ja nikad glasovnu poslao nijesam na Sky”, odgovara Milović.

Zindović potom piše da “nemaju ni pozive ni glasovne sa encro”, dok Ojdanić objašnjava da su mislili da ih neko odaje ili da je problem u Skaju.

“Kad sad sve stigli spisi i dokazi sa suđenja sve sa enkro skidali podatke”, piše Ojdanić, dodajući: “Svi štekovi im tako pali... Ljudi pisali sve otvoreno”.

Zindović objašnjava da istražitelji preko te aplikacije mogu da utvrde ko se krije iza pojedinih naloga, a zatim da prate te osobe i pokušaju da pronađu druge dokaze.

“Oni preko ecra ukapiraju ko je ko i ako nema dokaza, onda prate tu ekipu i nađu dokaze, znaju već kako rade i šta”, napisao je.

Ojdanić odgovara da je sa EncroChata skinuto mnogo materijala i podataka o lokacijama i da će hapšenja, kako tvrdi, trajati još dugo.

“Ljudi pisali sve otvoreno, adrese, sve”, konstatuje on.

“Dugo a svašta se pisalo”, odgovara Zindović.

Ojdanić potom navodi da je problem bio i način na koji su se korisnici dogovarali o sastankcima i primopredajama:

“Još kako većina naših radi, sve termine pravi na prag od kuće, primopredaje, čuda”.

U nastavku razgovora Milović kaže da čovjek “nikad nije načisto”, dok Zindović zaključuje: “Ne treba glasovne, imena i to slati nikad”.

“Nikakav problem”, napisao je Zindović, nakon čega je Ojdanić dodao:

“Još par god:)”.

Nedugo potom, Ojdanić je napisao da se šale: “Hahaha, ne ne ne daj Bože, nećemo padat’, šalimo se”.

Taj razgovor vođen je u decembru 2020. godine, u vrijeme kada je EncroChat već bio kompromitovan i ugašen, dok dekriptovanje Skaja još nije bilo poznato.

Sagovornici su analizirali kako su poruke sa EncroChata dovele do hapšenja i otkrivanja kriminalnih poslova, istovremeno uvjereni da je aplikacija koju su koristili bezbjednija.

Nešto ranije u istom razgovoru, Ojdanić je napisao i da je Zindoviću, kojeg oslovljava nadimkom Hektor, nedavno rekao: “Da izađe još 5 - 6 poslova, pa neka hapse hahahah”. To proizlazi iz transkripata koji su dio krivičnih spisa Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), a u kojima njih trojica, između ostalog, detaljno razgovaraju o prebacivanju velikih svota novca u Kolumbiju i Ekvador. U toj prepisci analiziraju i šta policija može eventualno saznati sa kriptovanih aplikacija, ali i kako bi trebalo komunicirati da bi ostavili što manje tragova.

“Spasili su se jedino ko je pozive koristio ili glasovne”, napisao je Zindović tokom razgovora o EncroChatu.

Ojdanić odgovara da su istražitelji “samo arhivirali”, nakon čega Zindović pojašnjava: “To nemaju”, pa pojašnjava: “Samo poruke”.

“Nemaju pozive jel:)”, pita Ojdanić.

“Ja nikad glasovnu poslao nijesam na Sky”, odgovara Milović.

Zindović potom piše da “nemaju ni pozive ni glasovne sa encro”, dok Ojdanić objašnjava da su mislili da ih neko odaje ili da je problem u Skaju.

“Kad sad sve stigli spisi i dokazi sa suđenja sve sa enkro skidali podatke”, piše Ojdanić, dodajući: “Svi štekovi im tako pali... Ljudi pisali sve otvoreno”.

Zindović objašnjava da istražitelji preko te aplikacije mogu da utvrde ko se krije iza pojedinih naloga, a zatim da prate te osobe i pokušaju da pronađu druge dokaze.

“Oni preko ecra ukapiraju ko je ko i ako nema dokaza, onda prate tu ekipu i nađu dokaze, znaju već kako rade i šta”, napisao je.

Ojdanić odgovara da je sa EncroChata skinuto mnogo materijala i podataka o lokacijama i da će hapšenja, kako tvrdi, trajati još dugo.

“Ljudi pisali sve otvoreno, adrese, sve”, konstatuje on.

“Dugo a svašta se pisalo”, odgovara Zindović.

Ojdanić potom navodi da je problem bio i način na koji su se korisnici dogovarali o sastankcima i primopredajama:

“Još kako većina naših radi, sve termine pravi na prag od kuće, primopredaje, čuda”.

U nastavku razgovora Milović kaže da čovjek “nikad nije načisto”, dok Zindović zaključuje: “Ne treba glasovne, imena i to slati nikad”.