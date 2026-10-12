Uprava policije u borbi protiv kriminala, korupcije i svih oblika zloupotrebe povjerenih ovlašćenja ne pravi izuzetke, nema selekcije, nema nedodirljivih, a da je borba protiv kriminala nacionalni prioritet, poručio je Šćepanović.

Izvor: Skupština Crne Gore/F. Burzanović

,,Vremenski period na koji se odnose utvrđene nezakonitosti u radu ovlašćenih lica – predstavnika sindikalnih organizacija, jasno ukazuju na to, da nije riječ o problemu nastalom u skorijem periodu, već o dugogodišnjem – decenijskom nezakonitom postupanju pojedinaca koje u prethodnim godinama nije bilo predmet odgovarajućih ispitivanja", on je to kazao na današnjoj pres konferenciji, piše Dan.

Dodaje da "iako je riječ o pitanju koje neposredno utiče na materijalni i socijalni položaj naših zaposlenih, ono je očigledno tretirano kao periferno, uz očekivanje da će protok vremena učiniti svoje i omogućiti da nezakonitosti ostanu neotkrivene."

,,U tome nijesu uspjeli. Posebno otežavajuću okolnost u ovakvim slučajevima predstavlja činjenica da su se nezakonite radnje vršile u okviru institucija i organizacija kojima su povjereni novac i interesi zaposlenih", saopštio je, prenosi Dan.

Šćepanović ističe da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, su nakon višemjesečnih i višegodišnjih aktivnosti koje su započete 2024. godine u saradnji i koordinaciji sa Višim i Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici nakon brojnih policijsko-tužilačkih i izviđajnih mjera i radnji, sprovedenih vještačenja, izvršene analize poslovne dokumentacije i prikupljenih i pribavljenih dokaza za koji postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju u produženom trajanju, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode četiri lica i to:

-M. Š. (55), aktuelnog predsjednika Sindikata bezbjednosnih institucija i Sindikata Uprave policije;

-D. R. (70), bivšeg predsjednika Sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova;

-D. M. (62), aktuelnog predsjednika Sindikata Agencije za nacionalnu bezbjednost;