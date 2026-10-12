Glavni pretres u postupku protiv biznismena Aca Đukanoviča, koji se protiv njega vodi zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija, odložen je za 6. novembar.

Izvor: Youtube/Pobjeda/Screenshot

Postupajući sudija Darko Božović ročište je odložio zbog nemogućnosti Đukanovićevog advokata Slobodana Staševića da danas prisustvuje.

“Ovo je nastavak progona nepoštenog suđenja“, rekao je kratko po izlasku iz sudnice Đukanović.

Njega je ispred suda dočekala grupa građana u cilju da mu pruže podršku, među njima je i njegov sinovac, Blažo Đukanović, sin bivšeg premijera Mila Đukanovića, javlja RTNK.

Postupajući sudija je Darko Božović.

Đukanović je na ročištu rekao da je sudija Božović po pitanju postupka koji se vodi protiv njega već izrazio svoj stav-ali negativno.

“Izrazili ste već negativan stav prema meni. Ne tražim izuzeće, ali zadržavam pravo da to tražim u zavisnosti kako postupak bude trajao“, rekao je Đukanović.

Đukanović zvanično danas nema advokata. Kako je rekao, u sudnici je više advokata, kao i njegova sestra Ana Đujanović koja inače ima punomoćje da ga zastupa.

Ročištu nisu pristupili Đukanovićevi advokati Neda Ivanović i Sobodan Stašević.

Sudija Božović je kazao da je advokat Stašević zbog godišnjeg odmora tražio odlaganje ročišta.

Đukanović je kazao da je u ovaj “ predmet“ ušao sa četiri advokata. Kako je predmet tekao, broj advokata se smanjivao.

Advokati su, rekao je, tokom postupka detaljno osporili optužnicu.

Đukanović je kazao da su bila bezuspješna detaljna obrazloženja njegovih advokata koji su u potpunosti osporili optužnicu, pa je otkazao punomoćje za dva advokata.

“Postalo mi je jasno da to što sud i tužilaštvo priređuje meni ne treba da se odražava na tako ugledne advokate“, rekao je Đukanović između ostalog.

Đukanović je rekao da je današnje ročište zakazano uprkos činjenici što je njegov advokat Stešević još u julu nikšičkom sudu dostavio potvrdu Advokatske komore Srbije da je u ovim danima oslobođen obaveza, da će biti u Madridu, priloživši i avionsku kartu.

“Stašević do danas od ovog suda nije obaviješten o svojoj molbi ovom sudu”, rekao je Đukanović.

Istakao je da u konačnom ne traži odlaganje i da se može sam braniti.

Sudija Božović je kazao da, imajuči u vidu navode optuženog da je u međuvremenu otkazao punomoćje Ani Đukanović i Nedi Ivović, a da je Stašević tražio odlaganje o čemu je priložio dokaze da nije u mogućnosti da danas pristupi glavnom pretresu, isti se odlaže za 6. novembar u 12h.

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je 3. avgusta optužnicu koju je protiv Đukanovića 20. jula podiglo Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću, javlja RTNK.

Đukanović se tereti za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, iz člana 403 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Predmet je pokrenut nakon što je policija krajem februara, tokom pretresa porodične kuće Đukanovića u nikšićkom naselju Rastoci, pronašla više komada vatrenog oružja, municiju i balističke pancire.

Tokom istražnog postupka Đukanović je negirao krivicu i tvrdio da pronađeno oružje nije njegovo.

Odluku o potvrđivanju optužnice donijelo je vijeće kojim je predsjedavao sudija Mirko Kojović.

Đukanoviću je ranije omogućeno da se brani sa slobode, nakon što je prihvaćeno jemstvo koje obuhvata milion eura u gotovini i nepokretnosti vrijedne više od četiri miliona eura.