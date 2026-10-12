Državljanin Turske M.D. pronađen je jutros oko 3.40 časova u Moskovskoj ulici u Podgorici, bez svijesti i sa ubodnom ranom, nakon čega mu je ukazana hitna medicinska pomoć.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policija je saopštila da intenzivno radi na identifikaciji počinioca i utvrđivanju svih okolnosti događaja.

“Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je, oko 03:40 časova, Hitne medicinske pomoći prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađena muška osoba u besvjesnom stanju, sa ubodnom ranom nanesenom kako se sumnja, hladnim oružjem – nožem i da istom ukazuju pomoć. Izlasku Hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali HMP”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici.

“Službenici policije su u kratkom roku, pronašli i locirali lice mjesta događaja izvršenja krivičnog djela , a zatim identifkovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske M.D”, dodaju iz UP.

Uviđaj na licu mjesta izvršenja krivičnog djela kao i mjestu gdje je lice zatečeno, se vrši od strane policijskih službenika OB Podgorica po ovlašćenju državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Službenici policije preduzimaju dalje mjere i radnje na otkrivanju počinioca krivičnog djela, te potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti događaja, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.