U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici lakše je povrijeđena jedna osoba, saopšteno je CdM-u iz policije.
U udesu koji se dogodio sinoć oko 22.30 časa učestvovala su dva vozila.
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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici lakše je povrijeđena jedna osoba, saopšteno je CdM-u iz policije.
U udesu koji se dogodio sinoć oko 22.30 časa učestvovala su dva vozila.
Crna hronika
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Crna hronika
| 07.05.2026.
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