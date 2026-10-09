Kontrolama su obuhvaćeni sindikati Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Uprave policije (UP), Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i Policijske akademije

Izvor: Uprava Policije CG

Na području Podgorice sprovodi se opsežna policijsko-tužilačka akcija usmjerena na provjeru poslovanja sindikalnih organizacija iz sektora bezbjednosti, saznaju „Vijesti“ iz više izvora.

Prema informacijama do kojih je došao ovaj list, kontrolama su obuhvaćeni sindikati Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Uprave policije (UP), Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i Policijske akademije.

Jedan od očevidaca kazao je da su u toku pretresi, kao i da je privedeno više osoba koje su se nalazile na čelu pomenutih sindikalnih organizacija, prenose „Vijesti“.