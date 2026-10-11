﻿Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode M.B (21), zbog sumnje da jeizvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga.

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Kako su kazali on je lišen slobode nakonmjera i radnji koje je policija preduzela po prijavi događaja, o čemu je obavijestilanadležnog tužioca.Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Podgorica je, naime, obaviještena od straneKliničkog centra Crne Gore da je punoljetno žensko lice pristiglo zbog toga što seosjećalo loše nakon konzumiranja narkotika.

"Policijski službenici su odmah preduzeli mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica.Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su u Kliničkom centru zatekli navedenožensko lice sa još jednim ženskim licem. Preduzetim mjerama i radnjama, identifikovan jeM.B, kao lice koje je učestvovalo u navedenom događaju", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Sva tri lica – M.B, navedeno žensko lice i lice koje je bilo sa njom u društvu su, kada suse za to stekli uslovi, dovedeni u policijske prostorije radi uzimanja obavještenja nazapisnik u vezi sa okolnostima događaja.Kriminalistička obrada koja je sprovedena uputila je na sumnju da je M.B. dao na uživanjeopojnu drogu kokain navedenom ženskom licu, nakon čega se ona osjećala loše, te je iztog razloga transportovana u Klinički centar.

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, kojise izjasnio da se u radnjama M.B. stiču bitni elementi krivičnog djela omogućavanjeuživanja opojnih droga, te je naložio da se M.B. liši slobode.

"Osumnjičeni M.B. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnomdržavnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da jeizvršio navedeno krivično djelo.M.B. je specijalni povratnik u izvršenju krivičnih djela.Ženska osoba kojoj je dao na uživanje opojnu drogu kokain je nakon medicinskog tretmana otpuštena kući", zaključuje se u saopštenju.