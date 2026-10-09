Uprava policije i ANB u kratkom roku identifikovali pet ruskih državljana kojima je otkazan boravak i kojima su donijeta rješenja o protjerivanju iz Crne Gore iz razloga nacionalne i unutrašnje bezbjednosti.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Uprave policije su danas, zajedno sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost i uz podršku međunarodnih partnera, realizovali ciljanu i koordinisanu akciju usmjerenu na sprečavanje, otkrivanje i neutralisanje nezakonitih aktivnosti na teritoriji Crne Gore.

"U današnjoj akciji je otkriveno i procesuirano pet državljana Ruske Federacije, i to: M. Z. (36), S. B. (36), K. D. (21), V. Z. (36) i P. L. (46), koji su prije nepuna dva dana ušli i boravili na teritoriju Crne Gore.

Nakon sprovedene kriminalističke, operativne i obavještajne obrade, utvrđeno je da ova lica ne mogu nastaviti boravak u Crnoj Gori, te su im, u skladu sa Zakonom o strancima, donijeta rješenja o potjerivanju iz Crne Gore iz razloga nacionalne i unutrašnje bezbjednosti države", navode u saopštenju Uprave policije.

Kazali su da su navedena lica su boravila u jednom hotelu u Risnu, na teritoriji opštine Kotor, nakon čega su dovedena u službene prostorije policije radi sprovođenja daljih službenih mjera i radnji. Tokom sprovedenih kriminalističkih radnji, kod ruskih državljana pronađena je i oduzeta sofisticirana digitalna oprema i uređaji, uključujući opremu visoke rezolucije, dron, kameru, GoPro kameru, kao i više telefonskih uređaja. Oduzeta oprema biće predmet odgovarajućih vještačenja i analiza, u cilju utvrđivanja njene namjene i svrhe korišćenja na teritoriji Crne Gore.

O događaju su obaviješteni Više državno tužilaštvo u Podgorici i Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru. Lice M. Z. je prepoznato kao vođa i pripadnik ruske političko-hibridne mreže „Rybar“. Njemu je, zbog navedenog djelovanja, od strane Evropske unije uvedena restriktivna mjera koja se odnosi na zabranu ulaska i tranzita preko teritorije država članica Evropske unije, a u vezi sa aktivnostima koje podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

"Pravovremenom i koordinisanom reakcijom, organi bezbjednosno-obavještajnog sektora spriječili su potencijalno štetno djelovanje ovih lica na teritoriji Crne Gore, potvrđujući opredijeljenost institucija za dosljednu primjenu zakona, zaštitu nacionalne bezbjednosti i jačanje vladavine prava, kao ključnih principa na kojima počivaju evropske integracije i temeljne vrijednosti savremene Evrope", dodali su u saopštenju.

Uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbjednost nastavljaju odlučno, zajedničko i koordinisano djelovanje u cilju zaštite nacionalne i unutrašnje bezbjednosti Crne Gore, očuvanja stabilnog bezbjednosnog ambijenta, sprečavanja nezakonitih aktivnosti i pravovremenog prepoznavanja i suzbijanja bezbjednosnih rizika i prijetnji, uz kontinuirano unapređenje bezbjednosti svih građana.