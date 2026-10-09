Prije odluke o pritvoru, B.N. je saslušan od strane tužioca Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, koji mu je odredio zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela.

Izvor: Opština Pljevlja

Sudija za istragu Višeg suda u Bijelom Polju odredio je pritvor do 30 dana B.N. (35) iz Pljevalja, koji se sumnjiči da je u ponedjeljak, 5. oktobra, nožem usmrtio sugrađanina I.J. (45).

Iz Višeg suda u Bijelom Polju saopšteno je za „Dan“ da je pritvor određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, u skladu sa članom 175 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku.

„Pritvor je određen po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tačka 3 ZKP-a (zbog opasnosti da bi, ukoliko se nađe na slobodi, mogao ponoviti djelo)“, saopšteno je „Danu“ iz Višeg suda u Bijelom Polju.

Prije odluke o pritvoru,B.N. je saslušao tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, koji mu je odredio zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela.

„Državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, nakon saslušanja osumnjičenog B.N. iz P., odredio je zadržavanje u trajanju do 72 časa zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo, krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i krivično djelo prinuda.“

Prema navodima tužilaštva, sumnja se da je B.N. 5. oktobra u Pljevljima nožem usmrtio I.J., a potom tokom hapšenja napao policijske službenike. Takođe, tereti se da je ušao u automobil kojim je upravljao V.H. i primorao ga da ga odveze u određenom pravcu.

„Naime, iz do sada prikupljenih dokaza proizlazi osnovana sumnja da je osumnjičeni B.N. iz P, dana 5.10.2026 godine, u P., upotrebnom noža lišio života oštećenog I.J., nakon čega je prilikom njegovog hapšenja napao ovlašćene policijske službenike Uprave policije u vršenju službene dužnosti, oštećene Ž.R. i G.V., i oštećenom V.H. ušao u putničko vozilo i prinudio ga da ga odveze u određenom pravcu“, saopštili su iz VDT-a u Bijelom Polju.

Tužilac je nakon događaja obavio uviđaj na mjestu zločina i naložio policiji da prikupi tragove koji će biti poslati na vještačenje u Forenzički centar u Danilovgradu.

„U daljem toku postupka biće preduzete neophodne mjere i radnje u cilju donošenja odluke u ovom predmetu“, naveli su iz tužilaštva.

Prema nezvaničnim informacijama, B.N. je i ranije bio poznat policiji, a navodno je evidentiran kao operativno interesantno lice i višestruki povratnik u izvršenju različitih krivičnih djela.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da je pljevaljskoj policiji oko 14.45 prijavljeno narušavanje javnog reda i mira, kao i da je jedna osoba povrijeđena. Po dolasku na lice mjesta, policajci su zatekli Jestrovića sa povredama nanesenim nožem, kojima je ubrzo podlegao.

„Događaju je, prema do sada utvrđenim činjenicama, prethodio verbalni, a potom i fizički sukob između dva lica koja su se znala odranije.“

Policija je, kako je navedeno, ubrzo identifikovala i pronašla osumnjičenog, koji je stavljen pod kontrolu službenika. Tom prilikom pronađen je i oduzet nož za koji se sumnja da je korišćen u izvršenju krivičnog djela.

„Policijski službenici su pronašli i izuzeli sredstvo izvršenja krivičnog djela – nož. O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, po čijem nalogu se preduzimaju dalje mjere i radnje u vezi sa ovim događajem, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještavana“, saopšteno je iz Uprave policije.

Istraga je u toku, a nadležni organi nastavljaju prikupljanje dokaza radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.