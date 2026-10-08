Uviđaj je u toku, a više informacija o okolnostima nezgode očekuje se nakon završetka uviđaja.

Izvor: Uprava policije

U Ulici Ilije Plamenca na Zabjelu danas oko 12.25 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđen pješak, saopšteno je iz Uprave policije za CdM.

Prema prvim informacijama iz policije, povrijeđeni pješak nije životno ugrožen.

“Prema dosadašnjim saznanjima pješak nije životno ugrožen”, naveli su iz policije.

Uviđaj je u toku, a više informacija o okolnostima nezgode očekuje se nakon završetka uviđaja.