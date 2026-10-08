Kako je saopšteno iz Apelacionog suda, žalbe su usvojene i u osuđujućem i u oslobađajućem dijelu prvostepene presude.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je presudu Višeg suda u Podgorici u predmetu protiv Marija Miloševića, Igora Mašanovića i Vukana Vujačića, koji su bili osuđeni zbog ubistva Radomira Đuričkovića, prenosi Dan.

Kako je saopšteno iz Apelacionog suda, žalbe su usvojene i u osuđujućem i u oslobađajućem dijelu prvostepene presude.

"Apelacioni sud Crne Gore je u postupku odlučivanja o žalbama izjavljenim protiv presude Višeg suda u Podgorici K.br.78/20 od 25.12.2025. godine, uvažio žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i punomoćnika oštećene porodice Đuričković i ukinuo navedenu presudu u oslobađajućem dijelu (pod stavom II izreke prvostepene presude). Takođe je uvažio žalbe branilaca optuženih Maria Miloševića, Igora Mašanovića i Vukana Vujačića i povodom tih žalbi i po službenoj dužnosti, ukinuo istu presudu u osuđujućem dijelu (pod stavom I izreke prvostepene presude)", navedeno je u saopštenju.

Predmet je vraćen Višem sudu u Podgorici, koji će ponovo suditi u ovom slučaju.

Prvostepenom presudom Milošević, Mašanović i Vujačić bili su proglašeni krivima da su kao saizvršioci počinili krivično djelo teško ubistvo Radomira Đuričkovića. Milošević je dodatno bio osuđen i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Milošević je tada osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 30 godina, dok su Mašanović i Vujačić dobili po 15 godina zatvora.

Apelacioni sud ocijenio je da je Viši sud prilikom donošenja presude počinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Dio tih povreda istaknut je u žalbama, dok je dio utvrđen po službenoj dužnosti.

"U osuđujućem dijelu presude, prvostepeni sud je, kako je utvrdio Apelacioni sud, izmijenio činjenični opis dispozitiva optužnice Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i optuženog Vukana Vujačića oglasio krivim da je „drugom radnjom bitno doprinio izvršenju krivičnog djela“, a da ta radnja nije konkretizovana, zbog čega je izreka presude nerazumljiva. S obzirom da je prvostepeni sud optuženog Vukana Vujačića oglasio krivim i osudio zbog preduzete radnje u saizvršilaštvu, to je bilo nužno da u razlozima pobijane presude da jasne i potpune razloge i o ostvarenju zajedničke odluke optuženog Vukana Vujačića sa drugim optuženima, shodno članu 23 stav 2 KZ CG, što je u pobijanoj presudi izostalo", navodi se u obrazloženju Apelacionog suda.

Sud je ukazao i na nedostatke u ocjeni iskaza jednog od svjedoka. Prema ocjeni Apelacionog suda, prvostepeni sud nije dao dovoljno jasne razloge o razlikama u njegovom svjedočenju, posebno kada je riječ o činjenicama koje je zapazio na mjestu događaja i različitim opisima načina na koji je bilo maskirano lice koje je pucalo iz vatrenog oružja, prenosi Dan.

Apelacioni sud je prihvatio i žalbe koje se odnose na oslobađajući dio presude.

"Ovaj sud je našao da su osnovane žalbe i u odnosu na oslobađajući dio presude, jer prvostepeni sud nije dao dovoljne, jasne i argumentovane razloge zbog kojih je optužene Mašanović Igora i Vujačić Vukana oslobodio od optužbe za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, koje je bio dužan da navede", saopšteno je.

Višem sudu je naloženo da u ponovljenom postupku otkloni utvrđene nedostatke, ponovo izvede ranije izvedene dokaze, ali i sprovede druge dokaze ukoliko ocijeni da je to potrebno.

"Ukazano je prvostepenom sudu da je u ponovnom postupku neophodno da otkloni bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje je ovim rješenjem ukazano, da izvede sve ranije provedene dokaze, kao i druge dokaze koje nađe za potrebnim, nakon čega će pravilnom ocjenom izvedenih dokaza, uz pravilnu primjenu materijalnih propisa biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku", zaključuje se u saopštenju Apelacionog suda.