Ulcinjska policija je uhapsila M.K, državljanina Kosova, koji je, kako se sumnja, fizički napao sunarodnika S.B. na Velikoj plaži, a potom pokušao da napusti Crnu Goru, saopštili su iz Uprave policije.
Kako navode, Odjeljenju bezbjednosti Ulcinj je 5. oktobra, oko 22.30 sati, S.B, državljanin Kosova, prijavio da ga je iste večeri, neposredno prije toga – oko 22.20 sati na Velikoj plaži fizički napala njemu poznata osoba, M.K, takođe državljanin Kosova.
“Prema navodima prijave, M.K. je fizički nasrnuo na S.B, zadajući mu udarce rukama i nogama u predjelu glave i tijela, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu”, dodaje se u saopštenju UP.
Kako su saopštili, obaviješten je Regionalni centar granične policije „Jug“ –čiji su službenici, na Zajedničkom graničnom prelazu „Sukobin – Murićani“, prilikom pokušaja izlaska iz Crne Gore, zaustavili vozilo u kojem su se nalazili M.K. i još jedna osoba.
M.K. je doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, gdje su od njega prikupljena obavještenja na okolnosti događaja.
“O cjelokupnom događaju upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio da se M.K. liši slobode zbog sumnje da je, na štetu S.B, počinio krivično djelo nasilničko ponašanje”, zaključuju iz policije.