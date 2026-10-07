Ulcinjska policija je uhapsila M.K, državljanina Kosova, koji je, kako se sumnja, fizički napao sunarodnika S.B. na Velikoj plaži, a potom pokušao da napusti Crnu Goru, saopštili su iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako navode, Odjeljenju bezbjednosti Ulcinj je 5. oktobra, oko 22.30 sati, S.B, državljanin Kosova, prijavio da ga je iste večeri, neposredno prije toga – oko 22.20 sati na Velikoj plaži fizički napala njemu poznata osoba, M.K, takođe državljanin Kosova.

“Prema navodima prijave, M.K. je fizički nasrnuo na S.B, zadajući mu udarce rukama i nogama u predjelu glave i tijela, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu”, dodaje se u saopštenju UP.

Kako su saopštili, obaviješten je Regionalni centar granične policije „Jug“ –čiji su službenici, na Zajedničkom graničnom prelazu „Sukobin – Murićani“, prilikom pokušaja izlaska iz Crne Gore, zaustavili vozilo u kojem su se nalazili M.K. i još jedna osoba.

M.K. je doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, gdje su od njega prikupljena obavještenja na okolnosti događaja.

“O cjelokupnom događaju upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio da se M.K. liši slobode zbog sumnje da je, na štetu S.B, počinio krivično djelo nasilničko ponašanje”, zaključuju iz policije.