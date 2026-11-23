Nastavak sjednice Skupštine zakazan je za danas u 13 časova.
U nastavku Treće – posebne sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja na poslanička pitanja odgovaraće ministar finansija Novica Vuković.
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Nastavak sjednice Skupštine zakazan je za danas u 13 časova.
U nastavku Treće – posebne sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja na poslanička pitanja odgovaraće ministar finansija Novica Vuković.
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